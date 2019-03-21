MHP Lideri Bahçeli: Bekamız yoksa vatanımız, geleceğimiz yoktur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'ta düzenlenen mitingde halka seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Hizmet nöbetine önümüzdeki 5 yıl için MHP'nin girmesini arzuluyoruz, Tokat'ın meselelerini biliyoruz. Burada Cumhur ittifakı olmasa da üslubumuza dikkat edelim. Cumhur ittifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. Gönül kırmak değil, gönüller yapmak maksadımız, ayırmak değil, birleştirmektir muradımız. Ayrılıkta gelecek yoktur, bölünmede huzur yoktur, bir olalım, güçlü olalım.

Nevruz Türk'ün bayramıdır. Nevruz kucaklaşma fırsatıdır. Türk milletini buluşturan bir bayramdır. Nevruz yalnızca yeni bir mevsim döngüsünün başlangıcı değildir, Türk milleti için atılımın müjdesidir.

Nevruz'da yakıp yıkmak isteyenler bu millete düşman olanlardır. Nevruz'dan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız.

Milli beka şaka değildir, oyuncak değildir, varoluşumuzun kaynağıdır, Bekamız yoksa vatanımız, geleceğimiz yoktur.

Hala Viyana'yı, Kosova'yı unutmamışlar, İstanbul'un fethinin hazmetmemişler. Biz de bu haçlıları unutmadık. Cumhur ittifakı'nın yürüyüşünü asla durduramayacaklar.