MHP Kızılcahamam’da kampa giriyor

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Ankara Kızılcahamam'da çalışma kampına girecek. Yerel yönetim gündemli kampa 218 MHP’li belediye başkanı katılacak. 17-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak kampta, MHP’nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile üretken belediyecilik adıyla açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

Öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.

Kampa ayrıca akademisyenlerin de katılması bekleniyor. Akademisyenler belediyelerde stratejik iletişim ve yönetim modeli, afet riski altındaki alanların dönüşümü, riskli yapılar ile kentsel dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapacak. Doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler anlatılacak.

Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaşatılmasının, su kaynaklarının ve çevrenin korunmasının, yaşanabilir şehirler inşa edilmesinin önemini de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca belediyelerin mali durumu ve bütçe yönetiminin önemini de vurgulanacak. Kampta MHP’de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bazı genel başkan yardımcıları da sunum yapacak.

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