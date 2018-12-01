MHP Kars belediye başkan adayları kim oldu 2019 listesi

MHP 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP'nin Kars belediye başkan adaylarının kim olduğu araştırılıyor. İşte MHP Kars belediye başkan adayları 2019 listesi.

AK Parti ile MHP başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bazı şehirlerde yerel seçim ittifakı yapacak. AK Parti 24 Kasım'da 20 belediye başkan adayını daha açıklamıştı. MHP'nin belediye başkan adayları merak konusuydu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce aralarında Adana Büyükşehir Belediye olmak üzere 30 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı. MHP'nin son olarak açıkladığı 50 belediye başkan adayı ile toplamda 80 belediye başkan adayı belli olmuş oldu.

Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK

Çetin Nazik kimdir nerelidir?

Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT

Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019