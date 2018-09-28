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MHP kampa giriyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 30 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimde ittifak gündemiyle bugün Kızılcahamam’da kampa giriyor.

28 Eylül 2018 Cuma 08:28
MHP kampa giriyor

Kampa Bahçeli’nin kurmayları ile il ve ilçe başkanları katılacak. Yerel seçimde izlenecek olan stratejileri değerlendirecek olan Bahçeli, 4 önemli stratejiyi de anlatacak. Bu kapsamda ittifak seçenekleri değerlendirilecek. MHP’nin mevcut belediyelerini koruyarak artırılmasına dikkat çekecek olan Bahçeli, 3 büyük şehirde ve kayyumu belediyelerde de ortak aday çıkarma formülünün değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapacak. AK Parti ile yerel seçimlerde ittifaka ilişkin müzakere sürecini yürütecek olan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yerel seçimlerle ilgili bir sunum yapacak. Kampta, mevcut MHP’li belediyelerin taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin incelenen dosyalar da gündeme gelecek. MHP, daha önceki yerel seçimlerde adaylarını diğer siyasi partilerden önce belirleyerek sahaya sürmüş, bu seçimde de bazı il-ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan ilk parti olmuştu. Bu kapsamda Bahçeli, kampın ardından yerel seçim çalışmalarının hızlandırılması talimatını verecek. Kamp pazar günü Bahçeli’nin konuşmasıyla sona erecek.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 08:28
  1. mhp
  2. mhp ittifak
  3. devlet bahçeli

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