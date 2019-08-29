MHP Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan, doğup büyüdüğü ilçe için kolları sıvadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan yaşadığı kente hizmet etmek için kolları sıvadı. "Tek hedefim, tek sevdam, yaşadığım kentin halkına hizmet etmek" diyen Gökhan Arslan, “Doğup büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, havasını soluduğum, ailece yaşadığımız Güngören ilçemize gece-gündüz çalışmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"Vatan sevgisi yerelden başlar"

Hedeflerini yüksek tutan genç iş insanı, Mühendis, MHP Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan, “Milli ve manevi değerlerine bağlı bir birey olarak, vatan sevgisinin yerelden başladığına inanıyorum. Partimin bana verdiği yetki ve gücümün yettiği kadar Türk milletinin emrinde olacağım” diyerek yapacağı işleri sıraladı.

"Tüm sorunları ortaya çıkardık"

Kamuoyunu bilgilendirmek için öncelikle Güngören ilçesinin ve İstanbul’un röntgenini çekeceğiz diyen Gökhan Arslan, “Güngören ilçemizin tüm sorunlarını ortaya çıkardık. Ve bundan sora oluşabilecek Güngören’imizin problemlerinin röntgenini çekeceğiz. Çözümü için de sorunları belediye meclisine önerge olarak sunacağız. İlçe yönetimini aşan sorunları ise yetkili makamlara sunarak çözüm arayacağız” şeklinde konuştu.

"Toplum yarına projeleri beraber üreteceğiz"

‘Güngören halkımız ile beraber çalışacağız’ diyerek sözlerine devam eden Arslan, “İlçemize katma değer sağlayan kurum, kuruluş ve bireyleri tespit edip toplum yarına projeleri beraber üreteceğiz. İlçemizde ihtiyaç sahibi aileleri rencide etmeden ortaya çıkaracağız. Yarınlarımız olan çocuk ve geçlerimiz için sportif ve kültürel özel projeler üreteceğiz. Ülkemizin tekstil kenti olan Merter ile ilgili özel projeler üreteceğiz” dedi.