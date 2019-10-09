MHP Grup Toplantısı dün yapılamamıştı! Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi MHP'nin Meclis Grup Toplantısı'nın dün yapılamaması sonrası Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama geldi.

MHP'nin Meclis Grup toplantısı da dün yapılamamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavisi sürdüğü için MHP Meclis Grubu dünkü toplantısını yapamadı. MHP kurmayları, Bahçeli’nin “birkaç gün içinde” parti genel merkezine geleceğini bildirirken, sağlığına ilişkin sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili MHP Genel Merkezi’nin “hukuki yollara başvuracağı” ifade edildi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre MHP kurmayları, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin olarak “Kendisine kalsa gelecekti ancak biz bu vesileyle biraz daha dinlenmesini istedik. Önümüzdeki birkaç gün içinde Genel Başkanımız MHP Genel Merkezi’nde olacak” bilgisini paylaştı.

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