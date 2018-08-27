MHP Genel Merkezi'nde polis memuru silahla yaralandı
Milliyetçi Harekat Partisi'nin Genel Merkezi önünde nöbet tutan polis memuru temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu vurularak yaralandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:12
İlk belirlemelere göre MHP Genel Merkezi önünde nöbet tutan polis memuru, temizlemek istediği beylik tabancasının ateş alması sonucu vurularak yaralandı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
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