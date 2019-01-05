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MHP Genel Merkezi izin vermedi! MHP'li adayların koltukları boş kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin geçtiğimiz gün AK Parti Genel Merkezi’nde Ankara için “111 Proje”sini kamuoyuyla paylaştığı toplantıya davetli olan MHP adayları, Genel Merkez'den izin alamadıkları için programa katılamadılar.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:52
MHP Genel Merkezi izin vermedi! MHP'li adayların koltukları boş kaldı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara için projelerini kamuoyu ile paylaştı ancak MHP adaylarına programa katılma izni vermedi

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler adaylarını açıklarken, bazı adaylar da projelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı. AK Parti ve MHP çoğu ilde olduğu gibi Ankara’da da ortak aday çıkartıyor. Ankara’da 3 ilçede aday çıkarmayan AK Parti, ilçelerde MHP’nin adayını destekleyecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz gün AK Parti Genel Merkezi’nde Ankara için “111 Proje”sini kamuoyu ile paylaştı. 25 ilçenin AK Parti ve MHP adaylarının davet edildiği programa MHP’li adaylar genel merkezlerinden izin alamadığı için katılamadı.

İzin çıkmadı

MHP’nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan ŞimşekEtimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel ve Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya davetli oldukları halde programa katılmadılar. Salonda bulunan 26 sandalyenin 3’ünün boş kalması üzerine Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, bir görevliye sandalyelerin neden boş olduğunu sordu. Görevli de, “MHP adaylarının il başkanlığına sorduklarını ve il başkanlığının MHP Genel Merkezi’nden izin almadığı” cevabını verdi.

Genel merkezde olması engelledi

Edindiğimiz bilgilere göre,  proje toplantısının AK Parti Genel Merkezi’nde yapılmasından dolayı adaylara izin çıkmadığı öğrenildi. MHP Genel Merkezi’nin, duruma sıcak baktığı fakat proje toplantısının genel merkezde olmasından dolayı il başkanlığına olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

(Milli Gazete)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:52
  1. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
  2. 111 projesi
  3. AK Parti Ankara
  4. MHP'nin Ankara adayları
  5. MHP Genel Merkezi
  6. MHP adaylarına izin vermedi
  7. MHP'lilerin koltukları boş kaldı
  8. Cumhur İttifakı

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