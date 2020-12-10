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Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı
Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:26:00 - 2020-12-10 12:35:51
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

Yaklaşık olarak 1 yıl önce Çin'den yayılmaya başlayan koronavirüs salgını etkisini tekrar artırırken bu durum ülkemizde de aynı oldu. Artan vaka ve ölüm sayılarından sonra gözler aşıya çevrilirken, ülkemizde 11 Aralık'tan sonra Çin aşısının uygulanmaya başlanacağı belirtilmişti.

Bu durum tartışma konularına yol açarken bazı vatandaşlar aşı yaptıracağını aktarırken, bazı vatandaşlar da tedirgin olduğunu dile getirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığı bildirildi. MHP lideri aşıyı ilk yaptıran isimler arasında yer alacak.

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