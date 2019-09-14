MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Bayburt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisinin siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyeleri teşekkür, tebrik ve takdir temasıyla planladığı ziyaretlerin dokuzuncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayburt'un 31 Mart'ta huzuru seçtiğini, umuda omuz verdiğini belirten Bahçeli, "Millet ve vatan sevdası Bayburt'un diriliş ve şahlanış ruhuyla birleşmiş, şehrin emaneti beş yıllığına MHP'ye geçmiştir. Hepinize müteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun. Bayburt'un güvenini boşa çıkarmamak amacıyla gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz, Allah'ın izniyle çok çalışacağız. İhtilafları köreltip iş üreteceğiz, hizmet edeceğiz. Milli iradeyi kucaklayıp istikbalin kilitlerini sökeceğiz." diye konuştu.

MHP'nin, Bayburt'u yükseltmeye kararlı olduğuna işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bugüne kadar yapılan, bu şehrimize kazandırılan her güzelliğe yenilerini eklemek, adım adım, aşama aşama ileriye taşımak yegane gayemizdir. Yola çıkan hizmet kervanımız durmayacak, mola vermeyecektir. Sizler partimize güvendiniz, üç hilalle gönendiniz. Belediye başkanlarımıza inandınız, ümit bağladınız. Bizim de görevimiz hiçbir bahaneye sığınmadan Bayburt'u geleceğe hazırlamak, sosyal, ekonomik ve kültürel güvenceye kavuşması için bütün imkanlarımızla çalışmak ve çabalamaktır."

"Tarihte en parlak dönemlerimizde bile sorunlarımız olmuştur"

"Öyle zamanlar gelip çattı ki zalimler saf saf karşımıza dizildi, dönem oldu zulüm okları her yanımıza saplandı, yine de düşmedik, yine de pes etmedik. Çünkü maya sağlamdı, süt helaldi, tarih de Türk milletinin eseriydi." ifadesini kullanan Bahçeli, "Milletimizin sinesinden Dede Korkut çıktı, söz söyleyip boy boylayıp soy soylayıp önümüzü ışıttı. Alparslan çıktı bu topraklara 'vatan' dedi, Ertuğrul Gazi çıktı, Söğüt'ün bereketli vadisine ceddin zafer fidelerini dikti. Mustafa Kemal çıktı, Sakarya'dan İzmir'e kadar düşmanı kovaladı. Dün kutladığımız Sakarya Zaferi'mizin 98. yıl dönümü münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi hürmet ve rahmetle anıyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün varsak, dünün muhterem fedakarlıkları, kahraman gönül ve vatan evlatları sayesindedir. Bugün büyük bir milletsek, onurumuza düşkün, varlık haklarımıza vurgun bir iradeye bıçkın şekilde sahipsek bunun payesi geçmişteki muazzam mücadele ruhudur. Bu ruhun devamlılığı ceddimize layık olabilmemize, geçmişimizin iftihar sayfalarına mazhar ve müstahak kalabilmemize bağlıdır. Tarihte en parlak dönemlerimizde bile sorunlarımız olmuştur. Yükseldikçe, daha ileriye gittikçe ayaklarımızdan çekiştirenler, önümüze taş koyanlar, ömrümüze kastedenler her zaman bulunmuştur. Korkuyu kovarak, bozgunu bozarak, buhranı buruşturup atarak, yolumuza ve tarihi yolculuğumuza inançla devam ettik, bundan da vazgeçmedik, ödün vermedik."

"Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir"

Bahçeli, "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor' iddiasındadır. Aslında savrulan kendisi ve partisidir, ne yazık ki bu yalın gerçeğin farkında bile değildir. Bu savrulmanın rotası direkt uçuruma açılmaktadır."

"Bunların bildiği, Yenikapı'ya hizmet aracı sergisi açmaktır"

Bahçeli, "Diyarbakır'a gidip bölücü ve terör sevici sözde belediye başkanlarına destek veren, hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların bildiği, Yenikapı'ya hizmet aracı sergisi açmaktır. Buradaki maksat da esasen 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK ile ortaklığı gizlemeye tevessül etmektir. İhaneti israf bahanesiyle örtme gayretkeşliği, bir bakıma ifritten medet ummanın kötürüm ve köhne kisvesidir. Sözde otomobil israfıyla meşgul olanlar, anaların israf olmuş yıllarını, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri nasıl görmezler, nasıl bilmezler?" dedi.