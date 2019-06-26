MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır" .

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizme karşı Pençe Harekatını yapan Türkiye, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır"

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