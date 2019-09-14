MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Artık bu ülke terörden kurtarılmalıdır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devam eden terör operasyonlarından övgüyle bahsederek, “Artık bu ülke terörden kurtarılmalıdır. Herkes huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeli, evlatlarına sahip çıkmalı ve onları en iyi şekilde yetiştirebilecek bir yolu bulmalıdır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gümüşhane’nin Köse ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Bahçeli, Bayburt programının ardından karayoluyla Erzincan’a giderken Gümüşhane parti teşkilatı tarafından Bayburt-Köse yol ayrımında düzenlenen karşılama programına katıldı. Parti genel merkez yöneticileri, Köse Belediye Başkanı MHP’li Turgay Kesler, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, MHP İlçe Başkanı Şerafettin Kazancı, ilçe ve belde belediye başkanları tarafından içeklerle karşılanan Bahçeli ile tokalaşmak ve fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluştu. Aynı noktada çiçek takdimi ve tekbirler eşliğinde kurban kesildi.

Bahçeli ve beraberindeki heyet daha sonra MHP Köse İlçe Başkanlığı binası önüne geçti. Burada kendisine ikram edilen çayı içen Bahçeli, vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye için hayırlara vesile olacağını kaydeden Bahçeli, “1946’dan bu yana çok partili siyasi sistemle ülkemiz yönetiliyor. Zaman zaman bu sistemin işleyişi önemli krizler, kaoslar, kargaşalar oluyor ama ülke bir türlü istikrar bulup geleceğe yönelik olarak bir hizmeti ortaya koyamıyor. Bunların birçok örneği var ama millet olarak demokrasi içerisinde hangi siyasi partiden olursak olalım bu süreçleri yaşayarak geldik. Evvelsi gün 12 Eylül’ü yaşadık, eğer 12 Eylül’de bir aydan buyana Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması olmamış olsaydı ve bir kişi Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı 12 Eylül’ün o acılı anarşi dolu günlerinin ötesinde Türkiye’de Cumhurbaşkanı seçilemiyor gerekçesiyle 12 Eylül darbesi olmazdı ama oldu, sıkıntıları çekenler biliyor. Bunun bir benzerini de 15 Temmuz’da görmeye şahit olduk” dedi.

“Artık bu ülke terörden kurtarılmalıdır”

Bir ülkenin demokraside güçlenerek devam etmesi, toplumsal hayatın normalleşmesi ve Türkiye’nin sosyal ve ekonomik meselelerini çözebilecek bir istikrara kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Eğer millet olarak bunu başarır isek bir yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de bunun bazı örneklerini gördüğümüz içindir ki ülkemiz açısından çok faydalı olacaktır. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Kıran 1, Kıran 2, terörle mücadelede bu dönem içerisinde önemli sonuçlar elde edilmiştir. Artık bu ülke terörden kurtarılmalıdır. Herkes huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeli, evlatlarına sahip çıkmalı ve onları en iyi şekilde yetiştirebilecek bir yolu bulmalıdır” diye konuştu.

“Herhangi bir karşılık beklemeden MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine desteğimiz tamdır”

Böyle bir durumda mesafeler alınırken tekrar parlamenter sistemi yaşamak istemediklerini belirten Bahçeli, “Koalisyonlu, çatışmacı, kargaşalı bir dönemi yaşamak istemiyoruz. O sebepten dolayı da MHP olarak 49 milletvekili ile TBMM’de temsil ediliyoruz ve bugünkü şartlar içerisinde terörle mücadele, Irak, Suriye’deki gelişmelerde, Güneydoğu Anadolu’daki hendeklerin, enkazların kapatılmasında, bölücü terörün son bulmasında, ABD ile Rusya arasında başı dik bir ülke politikasıyla yolumuza devam ederek tam bağımsız bir ülke olma yolunda önemli adımlar atmayı düşündüğümüz içindir ki MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine desteğimiz tamdır. Bunu yaparken de herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Biz ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Ülke de bizi severse birgün belki de iktidar oluruz ama sevmemiş olsa dahi üzerimize düşeni yaparız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bahçeli’ye tespih hediye edildi.