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Gündem MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Kayseri FETÖ'den temizlenecek!
Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Kayseri FETÖ'den temizlenecek!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Kayseri FETÖ'den temizlenecek!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, FETÖ ile mücadelenin Kayseri'de istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, önümüzdeki dönemde Türkiye gündemini yakından ilgilendirecek önemli hukuki süreçlerin başlayacağını iddia etti. Kayseri’nin FETÖ’nün önemli bir merkezi olduğunu söyleyen Özdemir, "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin aslında vatana nasıl ihanet ettiği görülecek" dedi.

FETÖ'nün Kayseri'yi uzun yıllardır önemli bir merkez ve hedef alanı olarak gördüğünü ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "FETÖ için Kayseri önemli bir merkez ve hedef sahalarının başında geliyor. Hâlâ çok sayıda kuruma sızmış ve kendisini unutturduğunu zanneden çevreler var. Yaşanan bazı hukuki soruşturmalar da bu durumu işaret ediyor" dedi.

Yakın zamanda kamuoyunun yakından takip edeceği önemli hukuki süreçlerin başlayacağını ifade eden Özdemir, "Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler işleme alınacaktır" dedi.

Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

BÜTÜN TÜRKİYE ETKİLENECEK

"FETÖ için Kayseri önemli bir merkez ve hedef sahalarının başında geliyor. Ne yazık ki bu karanlık yapıyla mücadele anlamında Kayseri’de başarılı sonuçlar alındığını söyleyebilmek mümkün değil. Hala çok sayıda kurumlara sızmış ve kendisini unutturduğunu zanneden çevreler var. Yaşanan bazı hukuki soruşturmalar bu durumu işaret ediyor. Bununla beraber, bazı yakın ilişki ağları şehrimizin FETÖ ile beraber, uzantıları ve iltisaklılarından arındırılması çabalarına zarar verdi. Senden-benden anlayışının sürdürülmesi ile nefsi yaklaşımlar da bu çabalara zarar veren diğer gelişmelerin başında geldi. MHP olarak biz bu girişimlerin hep karşısında olduk. Bilhassa bazı sivil toplum kuruluşları ile yargı camiasına sızmış, hatta FETÖ sebebiyle kodlanmış şahıslara sözümona referanslar sunulması günün sonunda Kayseri ve Türkiye’ye zarar veriyor.
Yakında tüm Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler işleme alınacak. Bu gelişmelerle bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin aslında ve gerçekte vatana nasıl ihanet ettiği görülecektir. Çaba ve gayretimiz hakikatler gün yüzüne çıkarken, şahsi ikbal ve ihtiras ile hareket edenlerin de ne derecede büyük bir gaflet ve yanlışa düştüklerini görmeleridir."

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Yorumlar

İslam

Katılım bankalarında çok fetö elemanı var

İslam

Fetönün iş dünyasında finanse ettiği bir çok esnaf iş adamı var bu şekilde kendilerini döndürüyorlar
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