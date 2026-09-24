MHP Gaziantep İl Kongresi'nde duygu dolu anlar

Kongrede, mukaddes davanın sembol isimlerinden Ülkücü Şehit Ahmet Kerse’nin Onursal Delege Kartı ve Beratı, MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece’ye takdim edildi.

“ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARI BAŞIMIZIN TACIDIR”

Takdim töreninde konuşan Milliyetçi Harekete Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ülkücü Hareket’in geçmişten geleceğe köprü kuran sarsılmaz inancına vurgu yaparak, “Bizler, canlarını bu mukaddes vatan ve bayrak uğruna feda etmiş yiğitlerin mirasçılarıyız. Ülkücü Şehidimiz Ahmet Kerse’nin aziz hatırası, mücadelemizin en büyük meşalesidir. Bugün burada sunduğumuz bu Onursal Delege Beratı, yalnızca bir belge değil; şehitlerimize verdiğimiz sadakat sözünün, ahde vefamızın tecellisidir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kutlu sancağı daha da yükseklerde dalgalandırmaya, emanetlerine son nefesimize kadar sahip çıkmaya kararlıyız. Davamız hak, yolumuz pak, mücadelemiz son nefese kadardır” dedi

“BU EMANET YÜREĞİMİZDE, MÜCADELEMİZ ZİHNİMİZDEDİR”

Berat ve kartı İl Başkanı Kılıç’ın elinden teslim alan Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece “Ülkü Ocakları, şehitlerimizin dualarıyla ve dökülen kanlarıyla büyümüş dualı bir harekettir. Şehidimiz Ahmet Kerse ağabeyimizin Onursal Delege Beratı’nı teslim almak, şahsım ve teşkilatım adına ömür boyu taşıyacağım en büyük şereftir. Ülkücü Gençlik olarak, kahraman şehitlerimizin bıraktığı bu kutsal mirası lekelemeden, yorulmadan ve bir adım bile geri atmadan geleceğe taşıyacağız. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Salonda duygusal anların yaşanmasına vesile olan takdim töreni, delegeler ve partililer tarafından uzun süre alkışlandı. Program, birlik ve beraberlik mesajları ile sona erdi.