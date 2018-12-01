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MHP Çankırı belediye başkan adayları kim oldu?

MHP lideri Devlet Bahçeli aralarında Çankırı'nın da aralarında bulunduğu 9 il ve 41 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin güçlü olduğu illerin başında gelen Çankırı'da MHP belediye başkan adayları merak ediliyordu ve açıklandı. İşte MHP Çankırı belediye başkan aday kim oldu? MHP Çankırı belediye başkan adayları 2019

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:38
MHP Çankırı belediye başkan adayları kim oldu?

MHP lideri Devlet Bahçeli aralarında Çankırı'nın da aralarında bulunduğu 9 il ve 41 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin güçlü olduğu illerin başında gelen Çankırı'da MHP belediye başkan adayları merak ediliyordu ve açıklandı. İşte MHP Çankırı belediye başkan aday kim oldu? MHP Çankırı belediye başkan adayları 2019

Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN
Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Çankırı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İrfan Dinç % 54.3

MHP adayı Hakkı Yalçın % 41.7

BBP adayı Şenol Şahin % 1.4

Çankırı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.44

MHP % 19.98

İYİ Parti % 12.11

CHP % 6.36

SP % 1.11

HDP % 0.61

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:38
  1. MHP Çankırı belediye başkan adayları listesi 2019
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