  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vaatleri bırak gerçeklere bak! Mansur'un fahiş faturaları inek sattırdı

CHP'de Hatay krizi! Volkan Demirel tek cümleyle teklifi geri çevirdi

O ülkeden haber geldi: kırtasiye ürünlerini Türk şirketlerinden alacak! Türkiye kararı: kapımızı çaldılar

Başörtüyü çıkartan Elif Çakır 80 yıllık CHP’lilerden daha CHP’li çıktı! Sözcü’de Cumhuriyet’te bile bu sorgulama yapılmadı Davutoğlu’nun Elif Çakır’ı yaptı

BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Hele durun bakalım bu daha iyi günleriniz! Bu kadar vahşete bu kadar zulme az bile! O ülkenin ekonomisi tepe taklak!

Doğalgaz keşfi! Piyasa değeri 3 milyar lira: 300 milyon metreküp daha! Türkiye'ye müthiş doğalgaz müjdesi!

Pervin Buldan siyaseti bırakıyor: İstikamet Kandil!

Özgür Özel’in acı günü!

Erdoğan davet etti: Türkiye'ye geliyor
Siyaset MHP Babaeski adayını geri çekti!
Siyaset

MHP Babaeski adayını geri çekti!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 23:16:00 -
MHP Babaeski adayını geri çekti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çekerek Cumhur İttifakı adayı AK Partili Fırat Yayla'yı destekleme kararı aldı.

Açıklama, MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu'ndan geldi.

Başkan Güroğlu 31 Mart'ta Cumhur İttifakı adayı AK Partili Fırat Yayla'yı destekleyeceklerini söyledi.

Sait Güroğlu'nun MHP İlçe Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Değerli Babaeski halkı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin ve Babaeski'mizin gelecegi için her zaman en dogru kararlari almayı görev edindik. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini ve gücünü pekiştirmek adına Babaeski Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin degerli Belediye Baskan Adayı Hakan Arıcı'nın özverisi ve tam desteğiyle AK Parti'nin adayı Dr. Fırat Yayla'yı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, Babaeski'mizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması ve ilçemizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Babaeski'mizin menfaatleri dogrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Dr. Fırat Yayla'nın liderliginde Babaeski'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışacağız”

Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu, oy kullanacaklar dikkat!
Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu, oy kullanacaklar dikkat!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gidecek! Detaylar belli oldu, oy kullanacaklar dikkat!

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da kim kazanır? Son anket sonuçları açıklandı
31 Mart seçimlerinde İstanbul'da kim kazanır? Son anket sonuçları açıklandı

Gündem

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da kim kazanır? Son anket sonuçları açıklandı

Ankara’nın esareti 31 Mart’ta bitecek
Ankara’nın esareti 31 Mart’ta bitecek

Siyaset

Ankara’nın esareti 31 Mart’ta bitecek

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 31 Mart kararı! Oy vereceği partiyi duyurdu
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 31 Mart kararı! Oy vereceği partiyi duyurdu

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 31 Mart kararı! Oy vereceği partiyi duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23