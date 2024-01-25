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Siyaset MHP, 55 adayını daha açıkladı
Siyaset

MHP, 55 adayını daha açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 15:10:00 -
MHP, 55 adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe ve 52 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda İzmir Tire'de Arif Demirkan, Çanakkale Eceabat'ta Hakan Elik, Nevşehir Hacıbektaş'ta ise Hulisi Kurt'u aday gösteren MHP, Çorum, Gümüşhane, Nevşehir, Tokat ve Osmaniye'deki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

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