  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

MHK'den akraba önlemi! Artık yapamayacaklar

Merkez Hakem Kurulu, 2020-2021 sezonu öncesinde talimatlarda değişikliğe gitme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:30:00 -
MHK'den akraba önlemi! Artık yapamayacaklar

Süper Lig’de VAR uygulaması ile tartışmalı bir sezon geride kalırken Merkez Hakem Kurulu, bazı talimatlarda değişikliğe gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK toplantısında alınan önemli kararları kamuoyu ile paylaştı.

Alınan kararlara göre, Türkiye’de Video Yardımcı Hakem Klasmanı oluşturulmasına karar verildi.

Sınır 47 oldu

Profesyonel hakemlerin yaş sınırı 47’ye yükseltildi.

"Akrabalık bağı olmayacak"

İl bazlı alınan önemli karar ise, il ve bölgesel hakem kurullarında yetkili olacak kişilerin faal hakem ve gözlemciler ile akrabalık bağının olmaması kuralı getirildi.

Akrabalık bağı olan kişiler, bu kentlerdeki müsabakalarda görev alamayacak.

MHK ayrıca gözlemci olacak eski hakemlerin herhagi bir basın kuruluşunda spor yorumcusu olarak görev yapmamış olmaması şartını koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, savaşlarda hava üstünlüğünün önemine dikkat çekerek Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı