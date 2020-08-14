MHK'den akraba önlemi! Artık yapamayacaklar

Süper Lig’de VAR uygulaması ile tartışmalı bir sezon geride kalırken Merkez Hakem Kurulu, bazı talimatlarda değişikliğe gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK toplantısında alınan önemli kararları kamuoyu ile paylaştı.

Alınan kararlara göre, Türkiye’de Video Yardımcı Hakem Klasmanı oluşturulmasına karar verildi.

Sınır 47 oldu

Profesyonel hakemlerin yaş sınırı 47’ye yükseltildi.

"Akrabalık bağı olmayacak"

İl bazlı alınan önemli karar ise, il ve bölgesel hakem kurullarında yetkili olacak kişilerin faal hakem ve gözlemciler ile akrabalık bağının olmaması kuralı getirildi.

Akrabalık bağı olan kişiler, bu kentlerdeki müsabakalarda görev alamayacak.

MHK ayrıca gözlemci olacak eski hakemlerin herhagi bir basın kuruluşunda spor yorumcusu olarak görev yapmamış olmaması şartını koydu.