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Spor Flaş çıkış... MHK'de büyük deprem! Başkan istifa etti...
Spor

Flaş çıkış... MHK'de büyük deprem! Başkan istifa etti...

MHK Başkanı Sabri Çelik, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 14:46:00 - 2023-01-28 14:55:52
Flaş çıkış... MHK'de büyük deprem! Başkan istifa etti...

MHK Başkanı Sabri Çelik, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.

MHK Başkanı Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken, sıcak bir gelişme yaşandı. MHK Başkan Sabri Çelik, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.

Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi. O isimler ve görev süreleri şu şekilde;

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)
Kuddusi Müftüoğlu (2015)
Sabri Çelik (2019, 2023)
Zekeriya Alp (2019)
Serdar Tatlı (2020)
Ferhat Gündoğdu (2021)

 

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