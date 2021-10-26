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Spor MHK'da yabancı kararı
Spor

MHK'da yabancı kararı

TFF ile kulüpler, Merkez Hakem Kurulu'nun yabancı bir isme teslim edilmesi konusunda kesin olarak anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 07:36:00 -
MHK'da yabancı kararı

TFF ile Kulüpler Birliği, MHK’nin yeniden yapılandırılmasının bir yabancıya emanet edilmesi konusunda anlaştı. Hakemlerin eğitimi ve yönetimi konusunda daha önce Avrupa’da başarılı çalışmalar yapan eski bir yabancı hakem, MHK’de yeni bir sistem kuracak. Bu isim, hakem atamalarına karışmayacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği’nin temsilcileri dün İstanbul’da bir araya gelerek, Serdar Tatlı’nın istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na getirilecek isim ve MHK’nin yeni yapısına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray Başkanı Burak Elmas ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun katıldığı toplantıda taraflar, MHK Başkanı konusunda uzlaşmaya varamadı.

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Eski başkanlara onay yok

Daha önce MHK’de başkanlık yapan Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Oğuz Sarvan gibi eski hakemleri kesinlikle istemedikleri konusunda görüş birliği içerisinde olan kulüpler, Ufuk Özerten ve Kemal Dinçer gibi hakem olmayan isimler konusunda ise farklı düşünceler ortaya koydu. Başkanların düşüncelerini dinleyen Özdemir, bugün veya yarın TFF Yönetimi’ni toplayarak yeni MHK Başkanı’nı belirleyecek.

Atamalar...

Toplantıda MHK teşkilatının ve hakem eğitimlerinin yeniden yapılandırılması görevinin, bu konuda uzman olan bir yabancıya bırakılması konusunda karar alındı. İsmi şimdilik gizli tutulan bu kişinin bazı Avrupa ülkelerinde hakem yönetimi konusunda başarılı çalışmalar yaptığı öğrenildi. Hakem atamalarına karışmayacak olan bu isim, yapılandırmayı tamamladıktan sonra sistemi TFF’ye ve MHK’ye teslim edecek.

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