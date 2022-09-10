MGM: Pazartesiden itibaren sıcaklıklar...
Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiği açıklandı.
Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi gününden itibarin ise yurt genelinde sıcaklık düşecek.