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Gündem MGK bugün toplanıyor! Masada 3 önemli konu başlığı var
Gündem

MGK bugün toplanıyor! Masada 3 önemli konu başlığı var

Yeniakit Publisher
2023-03-30 08:52:00 - 2023-03-30 08:57:24
MGK bugün toplanıyor! Masada 3 önemli konu başlığı var

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanacak. Toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bşir araya gelecek. Kritik toplantıda üç önemli konunun masaya yatırlması bekleniyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var. Ancak önemli konuların başında 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Kritik toplantıda masaya yatırılacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar değerlendirilecek. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Milli Güvenlik Kurulu, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları masaya yatıracak. Bu doğrultuda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak. Türkiye ile KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar da görüşülecek.
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BARIŞ DİPLOMASİSİ GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan 24 Şubat 2022 yılında başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak

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