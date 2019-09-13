Mezitli, bir hafta boyunca hareket edecek

22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor. Motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki amacıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında Mezitli, renkli ve birbirinden özel etkinliklerle hareketli bir hafta geçirecek.

Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasının Mersin ayağı Mezitli’de yapılacak. 2002 yılından bu yana kutlanan ve giderek tüm dünyaya yayılan Avrupa Hareketlilik Haftasında Mezitli’de çeşitli spor etkinliklerinden rekor denemesine, dans gösterilerinden ‘Otomobilsiz Kent Günü’ne kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve birim müdürlerinin yapacağı bisiklet turu ile başlayacak. İlk gün Mezitli sahili boyunca gerçekleştirilecek bisiklet turu ile Mersinlilerin bisiklete ilgisi çekilmeye çalışılacak. Etkinliklerin ikinci gününde ise Başkan Tarhan ve Mezitli Belediyesi çalışanları hizmet binası önünde güne zumba yaparak başlayacak. 18 Eylül 2019 Çarşamba günü yürüyüşle başlayacak etkinliklerde Tarhan ve ekibi, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlarla görüşme yapacak. Etkinliklerin dördüncü günü ise Mezitli Belediyesi Down Kafede Falun Dafa buluşması yapılacak. 20 Eylül 2019 Cuma günü de Soli Pompeiopolis Antik Limanında Doğu Akdeniz Rallisi Yelkenliler Sevgi Çemberi, Adnan Menderes Bulvarı Side Harabesi yanında ise Guinness Rekorlar Kitabı Bateri Çalma Rekoru Denemesi gerçekleştirilecek. Rekor denemesinin 6 gün sürmesi bekleniyor. 21 Eylül 2019 Cumartesi günü rehber eşliğinde Soli Pompeiopolis Antik Kenti ve Antik Limanı içine alan ‘Tarihin İçinde Yürüyoruz’ gezisinin gerçekleştirileceği etkinliklerde, akşam da Mezitli Belediyesi Down Kafede Mersin Devlet Opera ve Balesi konseri ile konuklara müzik ziyafeti sunulacak.

Viranşehir Caddesi tüm gün trafiğe kapanacak

Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü olan 22 Eylül 2019 Pazar günü ise etkinlikler gün boyu gerçekleştirilecek. Mezitli Viranşehir sahilinde yapılacak ‘Otomobilsiz Kent Günü’ etkinliğinde mini tenis, satranç, ip atlama, voleybol, sek sek, sokak antrenmanları gibi sokak oyunlarının yanında canlı performanslar, zumba, Falun Dafa gösterileri yapılacak. ‘Bisikletini, Patenini, Kaykayını Al Gel’ denilerek çağrı yapılan, Otomobilsiz Gün etkinliği çerçevesinde Viranşehir Caddesi tüm gün motorlu araç trafiğine kapatılarak sadece yaya ve bisikletlilerin kullanımına açılacak. Etkinlikte bisiklet turunun yanı sıra bisiklet eğitimleri ve yarışmaları, çocuklara yönelik faaliyetler ile sokak sanatçılarının performanslarına da yer verilecek.

Tarhan, Mersinlileri etkinliklere katılmaya çağırdı

Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Başkan Tarhan, Avrupa Hareketlilik Haftasına bu yıl dünya genelinde 51 ülkeden 2 bin 627 şehrin katılım sağladığını belirterek, tüm Mersinlileri yapılacak etkinliklere katılmaya davet etti. Mezitli’nin sosyal ve çağdaş insanların yaşadığı bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, “’Paylaşmak sizi daha ileriye götürür’ sloganıyla düzenlenen etkinlikler ile sürdürülebilir ulaştırma önlemleri getirmek, teşvik etmek ve kişileri araç kullanımına alternatifler bulmaya davet etmek için özendirmek istenmekte. Paylaşılan hareketlilik çözümlerini teşvik etmekte ve daha temiz ulaştırma şekillerinin faydalarına vurgu yapılmakta. Bu kapsamda düzenlediğimiz etkinliklerimizde halkımızla hareketli bir hafta bizi bekliyor” dedi.