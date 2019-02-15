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Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan yeni oyun

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, yeni bir oyunla sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

15 Şubat 2019 Cuma 10:03
Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan yeni oyun

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, yeni bir oyunla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Usta oyuncu Yaşar Uraslı, Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ isimli eseri Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Sahnesinde izleyiciyle buluşturacak.


Bugüne kadar çok sayıda ödül alan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyununu bugünden itibaren sahnelemeye başlayacak. Davetiyeleri günler öncesinden tükenen oyun hakkında bilgi veren Uraslı, “Mezitli’yi sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. 3 yıldır sahneye koyduğumuz her oyunu büyük titizlikle seçiyor ve sanatseverlere layık işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Mezitli’yi sanat kenti yapmak için her kapıyı açan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ile daha büyük sanatsal başarılar kazanmaya, herkesi tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun her geçen yıl daha büyük işler yapmaya devam ettiğini belirterek, “Artık oda tiyatromuz kabına sığmaz oldu. Son iki yılda başarılı işlerle ilgi odağı olan tiyatromuz, bu sezon iki oyun birden sahneliyor. Sezona bünyemizde görev yapan Tamer Güven’in yazıp yönettiği ‘Peynir’ oyunu ile başlayan oda tiyatromuz bu kez dev bir oyunu sahnesine taşıyor. Usta oyuncu Yaşar Uraslı, Gogol’un yazdığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ isimli eseri sanatseverlerimizle buluşturuyor. Dünyanın en seçkin eserlerinden birisi olan ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’, Uraslı ile birlikte çıtamızı çok daha yukarılara taşıyacaktır” diye konuştu.


Mezitli Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal çalışmalarının artık sadece Türkiye değil dünya çapında ses getirmeye başladığını ifade eden Tarhan, “Artık tüm sanatseverler Mezitli’de sanat adına her ne yapılıyorsa en kalitelisinin yapıldığını biliyor. Başta Sanat Akademimiz olmak üzere sanatsal alanda önemli işler yapıyoruz. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgi de ne denli doğru iş yaptığımızın en büyük göstergesidir. Bize düşen görev de böylesi sanata büyük önem veren kentte sanatsal ve kültürel mekanlar hazırlamak olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz Amfi Tiyatro ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğimiz Kültür Merkezimiz ile daha büyük işler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:03
  1. sanat
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