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Mezarlıktan yükselen garip sesler şehri ayağa kaldırdı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece yarısı mezarlıktan gelen sesler şehri ayağa kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda sır çözüldü.

03 Eylül 2019 Salı 12:34
Mezarlıktan yükselen garip sesler şehri ayağa kaldırdı!

Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı’ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşları bırakıp gitti

Edinilen bilgiye göre; Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy Mezarlığı'nda bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda define olduğu yönünde bilgi aldı. Gece yarısı gizlice bölgeye gelen ekip mezarlık içerisinde yıllar önce açılmış dar bir kuyuda define olduğunu düşünerek çevresi demir korkuluklarla kapatılıp üzeri de örtülü olan kuyuyu açtılar. Oldukça derin olan kuyuya girip gizlice içeride saklı olduğunu düşündükleri defineyi çıkarmak isteyen gruptan Ü.İ. kuyuya inmek istediği sırada düştü. Bacağı, kolu ve kaburgaları kırılan Ü.İ. kendi çabaları ve yanındaki kişilerin çabaları ile kuyudan çıkarılamayınca arkadaşları şahsı bırakıp gitti.

Bir süre sonra bölgeden geçen kişiler mezarlık içerisinden garip bir şekilde inilti sesi duyunca durumu jandarmaya ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri mezarların arasından yükselen inilti sesinin bir kuyu içerisinden yükseldiğini tespit etti.

Bunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye çağrılarak kurtarma çalışması başlattı. Kuyu üzerine düzenek kuran itfaiye oksijen tüpleri ile kuyuya inip yaklaşık 20 metre derinlikteki Ü.İ.'yi uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkardı.

Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda kırık olan yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri kuyunun çevresinde define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikat ve Ü.İ.'yi kuyuda yaralı vaziyette bırakıp gittiği ileri sürülen diğer definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:34
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