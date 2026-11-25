ABD’nin New York eyaletindeki bir mezarlıkta çalışan laboratuvar teknisyeni, toprağın altında şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Bölgede yapılan incelemelerde, yer altında yaklaşık 5,5 milyon arının yaşadığı tahmin edildi.

Bir bahar günü mezarlıkta yoğun şekilde arı bulunduğunu fark eden Fordyce, topladığı örnekleri bir kavanozla laboratuvara götürdü.

Entomoloji profesörü Bryan Danforth'a durumu anlatmasının ardından bölgede bilimsel araştırma başlatıldı.

Metrekarede 853 arı tespit edildi

İncelenen arıların, bal arılarından farklı olarak kovanda yaşamayan ve toprağa tek başına yuva kazan Andrena regularis türüne ait olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, 2023 yılının ilkbaharında mezarlığın farklı noktalarına 10 özel tuzak yerleştirdi. Topraktan çıkan böcekleri yakalamak için kurulan düzeneklerle 48 gün boyunca 16 farklı türe ait 3 bin 251 böcek toplandı.

Elde edilen verilerden hareketle metrekarede ortalama 853 arının yuva yaptığı hesaplandı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alandaki arı nüfusunun ise 3 milyon ile 8 milyon arasında değişebileceği tahmin edildi.

Dünyada kayda geçen en büyük arı topluluklarından biri

Sonuçları 13 Nisan 2026'da Apidologie dergisinde yayımlanan araştırmanın ilk yazarı Steve Hoge, mezarlıktaki arı topluluğunun dünyada şimdiye kadar kayda geçen en büyük örneklerden biri olduğunu belirtti.

1878 yılında kurulan mezarlıkta söz konusu arı türünün varlığına ilişkin kayıtların 1900'lerin başına kadar uzandığı öğrenildi.

Neden mezarlığı seçtikleri de ortaya çıktı

Kışı yetişkin halde toprağın altında geçiren madenci arılar, nisan ayında sıcaklıkların yükselmesiyle yüzeye çıkıyor. Önce erkek arılar, birkaç gün sonra ise dişiler görülmeye başlıyor. Bu dönem, elma ağaçlarının çiçek açtığı günlere denk geliyor.

Mezarlığın yaklaşık 500 metre uzağındaki Cornell Üniversitesi'ne ait meyve bahçelerinin arılara besin kaynağı sağladığı düşünülüyor.

Profesör Danforth'a göre kumlu toprağın yanı sıra mezarlığın sakin, tarım ilaçlarından uzak ve nadiren kazılan bir alan olması, arıların burada çoğalmasına elverişli koşullar sunuyor.

Bitkilerin tozlaşmasında önemli rol oynayan madenci arıların yuvalarının korunması gerektiğini belirten Danforth, bölgedeki toprağın asfaltla kaplanması halinde milyonlarca arının bir anda kaybedilebileceği uyarısında bulundu.