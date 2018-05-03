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Mezarlıktaki gizemli kıza mektup yazdılar!

Çorum'da, geceleri Ulu Mezarlık'a gelerek Fatma Ç.’ye ait mezar başında ağlayan genç kız ülke gündeminde en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Son olarak da bir grup öğrenci gizemli kıza mektup bıraktı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:02
Mezarlıktaki gizemli kıza mektup yazdılar!

Çorum'da, geceleri Ulu Mezarlık'a gelerek Fatma Çiftçi’ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşların da mezarlığa ziyareti sürüyor. Bir gurup öğrenci bahse konu mezarın başına gelerek mektup bıraktı.

OKULDAN KAÇIP MEZARLIĞA GİTTİLER

Anadolu Lisesi öğrencileri gizemli kıza bıraktıkları mektupta "Selamün aleyküm, Biz Anadolu Lisesi öğrencileri olarak 11 kişi okuldan kaçarak buraya geldik. Eğer bir derdin varsa konuşarak çözebiliriz. Güvenlik görevlisinden de yardım isteyebilirsin, Tüm Türkiye seni konuşuyor artık ortaya çık" diye not bıraktı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:02
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