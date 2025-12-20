  • İSTANBUL
Gündem 'Mezarlıkta rakı içersen' Hastaneye sarhoş gider!
Gündem

'Mezarlıkta rakı içersen' Hastaneye sarhoş gider!

IHA Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki araca sürterek maddi hasarlı kazaya karışan otomobilin alkollü sürücüsünün, "Hastamız vardı, biraz acil hareket etmemiz gerekiyordu" diyerek kendini savunması akıllara Kamer Genç'in mezarında rakı içen ve "vasiyeti" diyen Özgür Özel ve avanelerini getirdi.

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki araca sürterek maddi hasarlı kazaya karışan otomobilin alkollü sürücüsü, "Bir hastamız vardı, acil hareket etmemiz gerekiyordu." dedi.
Kaza, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak üzerinde meydana geldi. T.C. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile sürterek kaportanın çizilmesine neden oldu.


Kaza sonrası olay yerine trafik polisi çağırıldı. Sürücü T.C.'nin yapılan kontrolünde 1,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, ayrıca sürücü yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı gerekçesiyle ifadesi için karakola götürüldü.
Kazayla ilgili konuşan sürücü T.C., "Bir şey diyemeyiz. Bir hastamız vardı, acil hareket etmemiz gerekiyordu. Sadece birazcık sürttük." diye konuştu.

