Mezarlık fiyatları ne kadar? Mezar tapusu ne kadar 2019

Ölüm haktır. Her nefis mutlaka bir gün ölümü tadacaktır. Biz insanlar bir yolcuyuz dünya ise bir handır. Zamanı gelen dünyada ömrü tamamlar ve ölümsüz, sonsuz ve hak olan ahiret alemine yolculuk eder. İstanbul mezar yeri fiyatları 2019, İBB mezarlıklar müdürlüğü mezar fiyatları, İstanbul'da en papalı mezarlıklar arasında Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Karacaahmet, Küçükyalı, Ulus ve Çengelköy kabristanları bulunuyor. Aşiyan ve Küçükyalı'da yer kalmazken, diğer mezarlıklardaki yerler ise neredeyse bitmiş. Yakınını kaybeden biri bu mezarlıklara defin yapmak isterse 6 bin lira ödemesi gerekiyor. Ancak önceden yer almak isteyenlerin ödemesi gereken rakam 25 bin lira. Ortaköy, Yeniköy, Feriköy, Kulaksız, Hasköy, Sütlüce, Kağıthane eski, Kağıthane merkez, Hasdal, Sanayi, Kuruçeşme, Emirgan, İstinye, Sarıyer, Kireçburnu gibi ikinci grupta yer alan mezarlıklarda ise cenaze sırasında 1 mezar yerine ödenecek rakam 1100 lira.

Önceden satın alının mezarlıklar ne kadar?

Şehir merkezinden uzaktaki mezarlıklar ise üçüncü grupta yer alıyor. Cenaze anında 100 lira olan bir mezar yerini önceden satın almak isteyenler 3-4 bin lira ödemek zorunda. Örneğin Hasdal'da lahitli, 2 kişilik hazır mezar 5 bin 700 lira. Ayazağa'daki 1 kişilik mezar ise sadece 100 lira. Sebep, 3. gruptaki Ayazağa'da sadece topraktan satış yapılması. İsteyenler, Ayazağa Mezarlığı'na yakınını defnettikten sonra mermer ve lahit yaptırabiliyor. Bu durumda ortalama fiyat 5 bin lirayı buluyor.