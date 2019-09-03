Mezarlığın yakınında sesler duyanlar ekiplere haber verdi! 20 metre derinlikten çıkarıldı
Aydın'da bir mezarlık yanında bulunan 20 metrelik eski bir su kuyusuna düşen vatandaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.03 Eylül 2019 Salı 14:45
Aydın'ın Efeler ilçesinde mezarlıkta yaklaşık 20 metrelik kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kızılcaköy Mahallesi'ndeki mezarlıktaki eski bir su kuyusundan sesler geldiğini farkeden çevredekiler, jandarma ve itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 20 metre derinlikte olan kuyuda bir kişi olduğunu tespit etti.
Hastaneye kaldırıldı
Kurulan tripot sistemiyle aşağı inen itfaiye personeli, kuyuya düşen kişiyi yukarı çıkardı.
Yaralanan ve adının Ünsal İ. (56) olduğu öğrenilen kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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