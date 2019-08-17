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Mezarları yıkıp, "Yakında geleceğiz" yazmışlardı... 6 kişi gözaltında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yaklaşık 100 mezarı yıkıp üzerine, "Yakında geleceğiz, biz İslam devletiyiz" yazılarak provokasyona imza atılmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:13
Mezarları yıkıp, "Yakında geleceğiz" yazmışlardı... 6 kişi gözaltında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 100'e yakın mezar taşı, şüpheliler tarafından kırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar 15 Ağustos'ta tahrip edilmişti. Mezarların üzerine terör örgütü DAEŞ'e atıfla "Yakında geleceğiz. Biz İslam devletiyiz" diye yazı yazılmıştı. Emniyet güçleri, konuyla ilgili hemen harekete geçti.

Hatay'da provokasyon! 100 mezarı yıkıp üzerine bunu yazdılar

Hatay Valiliği: Soruşturma devam ediyor

Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Reyhanlı ilçemize bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki Asri mezarlıkta 15 Ağustos 2019 günü meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayı ile ilgili olarak emniyet güçlerince 6 kişi gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:13
  1. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi
  2. mezarlık

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