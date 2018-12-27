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Meyve çekirdeklerini çöpe atmayın

Çekirdekleri kalkıp çöpe atmayın, avucunuzda büyütün...

27 Aralık 2018 Perşembe 16:49
Meyve çekirdeklerini çöpe atmayın

Avuçlarımızdan filizlendiklerini bilmenin tadına, huzuruna doyum olmaz. Yapacağımız ise son derece kolay. Azıcık, özen. Yediğiniz kayısı, şeftali, kiraz, vişne, karpuz, kavun, erik vb. meyvelerin çekirdeklerini lütfen çöpe atmayın. Hele çöp poşetlerine asla hapsetmeyin.

Mümkünse herhangi bir yerde toprağa gömün. Üzerine de bir bardak su dökün.

Gömme imkanınız yoksa bi poşette bu çekirdekleri biriktirip yanınıza alın (yada arabanıza koyun) arsa, tarla, toprak yol kenarı, yamaç gibi toprağı gördüğünüz alanlara bu çekirdeklerinizi savurun, korkmayın bu çevre kirliliği değildir aksine çevre için yeni hayattır. Toprak hemen o yeni çekirdekleri kucaklar ve besler…

Yapacağınız en kötü hareket çekirdekleri poşetlere hapsetmektir! Bunu yapmayın ve yaptırmayın.

Başıboş atılan yada dikilen bu çekirdeklerin en az yarısı yeşerip ağaç olabilir.

En büyük israflardan birisi meyve çekirdeklerinin çöpe atılması, ülkemiz adına küçümsenemeyecek büyük bir servet...

Daha yeşil bir ülke için, daha temiz hava için, toprak kaymasını önlemek ve yeni nesillerimize yeşil bir dünya bırakmak için hep birlikte elimizden geldiğince meyve çekirdeği gömelim, savuralım, fırlatalım... Gelecekte etrafımızı saracak beton ve gökdelenlerden alamayacağımız oksijeni karşılamak için bile bu çekirdeklerden çıkacak ağaçlara ihtiyacımız olacak...

“Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?”
(Secde Suresi, 27)

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:00
  1. meyve
  2. meyve çekirdeği

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