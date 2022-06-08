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Gündem Meyhaneleri ve faizci bankaları olan bir ülkede cennete gidilebilir mi?
Gündem

Meyhaneleri ve faizci bankaları olan bir ülkede cennete gidilebilir mi?

"Meydanları heykellerle dolu, kıyıları plajlarla çevrili, kent merkezleri bankalarla ve meyhanelerle dolu, camilerin olduğu, ezanların okunduğu bir ülkede gözümüzü dünyaya açmış bulunuyoruz" diyen Gazeteci Yazar Mehmet Göktaş, "Bu ortamda cennete gitmenin yolu nedir?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 14:44:00 -
Meyhaneleri ve faizci bankaları olan bir ülkede cennete gidilebilir mi?

 YENİ AKİT  ANKARA 

"Meydanları heykellerle dolu, kıyıları plajlarla çevrili, kent merkezleri bankalarla ve meyhanelerle dolu, camilerin olduğu, ezanların okunduğu bir ülkede gözümüzü dünyaya açmış bulunuyoruz" diyen Gazeteci Yazar Mehmet Göktaş, "Bu ortamda cennete gitmenin yolu nedir?" diye sordu.


Göktaş'ın bugünkü yazısı şöyle:

"Kendi adıma söyleyeyim; mekan olarak Mekke ve Medine’yi, zaman olarak da saadet asrını merkeze alarak konuşacak olursak, o merkezin yaklaşık üç bin kilometre kuzeyinde ve bin dört yüz yıl sonra, meydanları heykellerle dolu, kıyıları plajlarla çevrili, kent merkezleri bankalarla ve meyhanelerle dolu, camilerin olduğu, ezanların okunduğu bir ülkede gözümüzü dünyaya açmış bulunuyoruz. İsterseniz bunu bir “konum bildirimi” olarak da kabul edebilirsiniz.
İşin buraya kadar olan kısmında bizim hiçbir dahlimiz, tercih hakkımız olmadığına göre bize düşen, böyle bir ülkeden böyle bir zaman diliminden de cennete giden bir yol olduğunu bulmak ve o yola girmektir.
Hatta bütün bunların cennete girme, cehennemden kurtulma yarışında hiçbir avantaj veya dezavantaj olmadığını öncelikle bilmemiz gerekir.
Meseleyi daha da güncelleştirerek söyleyelim; bizim cennete girme, cehennemden kaçınma uğraşımızda ne savaşların ne salgınların ne enflasyonun ve ne de bir takım krizlerin diğer zamanlara ve mekanlara göre avantaj ve dezavantajı yoktur.
Ama bizim unutmamamız gereken bir yükümlülüğümüz vardır; yasadığımız zamanı ve zemini Müslümanlaştırmaktır.
Bunları dile getirmemin bir başka sebebi de boyumuzu aşan, gücümüzün yetmeyeceği, bizim değiştiremeyeceğimiz konular üzerine yoğunlaşıp gücümüzün yetebileceği şeyleri ihmal etmek veya geri planlara atma tehlikesidir"

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Yorumlar

Dostça

Onları bilmem ama sizin gibi ırkçı ve iftiracı insanlarda bu ülkede az değil. Önce kendinizi sorgulayın .

Nur

Allah kimi cennete kimi cehenneme atacağını bilir bayım kafiri küfür dünya durdukça olacak bütün bu kötülüklere rağmen kendimizi korumaya çalışacaz yolu yok ahir zamandayız
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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