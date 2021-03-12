Meyhaneci kafa, Anadolu Ajansına kızdı!

Anadolu Ajansının (AA), Rasim Öztekin için düzenlenen törene ilişkin yaptığı haberinde Ferhan Şensoy'un mektubundaki 'neşeli bir meyhane' ifadesini geçirmemesi, meyhaneci kafayı rahatsız etti.

Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi. Törende Derya Şensoy, sağlığı elvermediği için törene katılamayan Ferhan Şensoy'un, Öztekin için yazdığı mektubu okudu.

Şensoy, mektupta şu ifadeleri kullandı: "Ortaoyuncular'ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti Rasim. Kısa sürede Ortaoyuncular'a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede."

AA'ya kızdı!

AA, konu ile ilgili haberinde Şensoy'un mektubundaki "neşeli bir meyhane" ifadesini geçirmedi.

Duyarlı Müslümanlar tarafından takdirle karşılanan hareket, meyhaneci kafayı ise rahatsız etti.

Oyuncu Onur Dilber, konu ile ilgili Twitter'dan, "AA, Ferhan Şensoy’un Rasim Öztekin’e yazdığı mektuptaki ‘meyhane’ sözcüğünü sansürledi. Yazık ki ne yazık!" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

İşte o tweet: