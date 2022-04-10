Meyan kökü nedir, faydaları nelerdir? Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Meyan kökü nedir?

Baklagiller familyasından bir bitki olan meyan köküne Latince tatlı kök denir. Ülkemizde Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Meyan kökünün dünyada en çok yetiştiği yerler Avrupa ile Asya'dır. Daha çok dere kenarları gibi sulak ve nemli yerlerde, kumluk alanlarda yabani olarak yetişen çok yıllık bir bitki türü olan meyan kökü, mor renkte çiçeklere sahiptir. Meyan kökünden; meyan kökü şerbeti, meyan kökü şekeri, meyan kökü sabunu, meyan kökü çayı, meyan kökü tozu gibi ürünler üretilebilir.

Meyan kökünün faydaları

- Meyan kökü, B vitamini kompleksi, flavonoidler, fitoöstrojen, kolin, protein, potasyum, fosfor gibi pek çok vitamin ve mineralle dolu zengin bir bitkidir.

- Meyan kökü, içerdiği kumarin bileşeni ile vücuttaki iltihaplı hücreleri temizlemeye yardımcı oluyor. Özellikle kış aylarında kuru öksürük, balgam gibi sorunlara iyi geliyor.

Meyan kökünün çok çeşitli kullanım alanı bulunuyor. Bunlardan biri de çay şeklinde tüketilmesidir. Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde solunum ve sindirim sorunlarının çözümüne destek oluyor.

- Kabızlığa iyi gelen meyan kökü, aynı zamanda kemik ve eklem ağrılarını da dindiriyor.

- Meyan kökü, ağız içindeki yaralara da iyi geliyor. Bazı uzmanlar ağız yaraları için meyan kökünün kaynatılmasını ve kaynatılan bu su ile gargara yapılmasını öneriyor.

- Meyan kökü fitoöstrojenik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde kadınların menopoz ve regl dönemlerinin rahat geçmesine yardımcı oluyor. Meyan kökü çayı regl öncesi ağrıların ve şişkinliğin azalmasına yardımcı olurken aynı zamanda menopoz dönemindeki sıcak basması başta olmak üzere yaşanan hormonal sorunlara da iyi geliyor.

- Meyan kökü tüm bunların yanı sıra güzellik için de kullanılan bir bitki. Saç ve cilt sağlığına katkıda bulunuyor.

- Meyan kökü nemlendirici özelliği ile saç derisini nemli tutuyor. Kuru saç derisi sorunu olanların sıklıkla karşılaştığı kepek sorununa ve saç derisinin pul pul dökülmesine karşı da ektilidir.

- Meyan kökünden elde edilen çayı birkaç damla Hindistan cevizi ile karıştırıp saç derisine uygularsanız ve 1 saat bekletip yıkarsanız faydasını görebilirsiniz.

- Meyan kökünün saçlara bir faydası da saçın uzamasını sağlamasıdır.

- Meyan kökü, özellikle çay olarak tüketildiğinde cildi nemli tutmaya ve yatıştırmaya destek oluyor. Meyan kökü sayesinde cildinizi içerden besleyebilir, nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Meyan kökü nasıl kullanılır?

Çoğunlukla şerbet, sabun, şeker, meyan kökü çayı ve meyan kökü tozu olarak kullanılıyor. Cilt güzelliğiniz için meyan kökü sabunu kullanabilir, meyan kökü tozundan maskeler hazırlayabilirsiniz. Meyan kökünün en yaygın kullanım şekli ise çay olarak tüketilmesidir.

Meyan kökü çayı nasıl demlenir?

Bitki çayları denildiğinde hemen mutfaktan sıcak su, bir adet cezve ve bir fincan ortaya çıkar. Demini iyi almasını istediğiniz bitki çayları için, porselen bir demlik de iş görecek niteliktedir.

Meyan kökü çayı hazırlamak istediğinizde aktardan meyan kökünü temin edebilirsiniz. Aktarlarda bütün ve ufak halde satılmaktadır. Büyük bir kök alırsanız eve geldiğinizde rendeleyerek veya bıçakla ufak parçalara ayırıp kullanabilirsiniz. Meyan kökü çayı, şekerin ham maddesi olan şeker pancarından kat kat tatlıdır. Bu sebeple her insanın sevebileceği bir lezzet değildir. Meyan kökü aroması yoğun rayihası ile keskin tatları sevenler için daha uygundur. Özellikle şeker hastalarının dikkat ederek tüketmesi gereken bir bitki çayıdır. Meyan kökü çayının genel ölçüsü 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan köküdür. Eğer demlik içinde hazırlamak istiyorsanız 1 çay kaşığı meyan kökünü demliğe ekleyin. Üzerine 1 fincan sıcak su ilave edip 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Sonrasında içmek için süzüp tüketebilirsiniz. Meyan kökü demleme süresi fazlalaşırsa çayın tadı kötüleşebilir bu yüzden süreye dikkat etmekte fayda vardır. Cezvede hazırlamak isterseniz, meyan kökü çayı tarifi yine aynı ölçüde olacaktır. 1 fincan suyla 1 çay kaşığı meyan kökünü cezvede kaynatın ve ılımaya bırakın. İlk defa içenlere tadı acı gelirse, fincan içine tarçın veya bal ekleyebilirsiniz. Tadını yumuşatacaktır.

Meyan kökü çayını günde 2 defa içebilirsiniz. Aşırı tüketimde çeşitli zararları olabilir. Akşam yemeklerinden sonra tüketmeniz daha etkili olacaktır. Aç veya tok içebilirsiniz.

Meyan kökü şerbeti ne işe yarar?

Mide ve bağırsakların işlevselliğini korur. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Her 4 kişiden 2'sinde görülen böbrek ya da mesanedeki taşı düşürmede etkilidir. Üst solunum yolları hastalıklarından tahrip olmuş boğazın tahribatını azaltır. Aynı zamanda balgam söktürücü özelliği sayesinde boğaz ve sinüs yollarını temizler.

Meyan şerbeti tarifi

Malzemeler

1 kök meyan kökü

3 litre su

Meyan şerbeti nasıl yapılır?

Eğer meyan kökü şerbetini akşamleyin hazırlıyorsanız, meyan köklerini beklemeye almak için sabaha kadar bekletmelisiniz. Suyu tencereye alın üzerine kökleri koyun. 1,5 saat kadar suda bekletmeniz yeterli olacaktır. 1.5 saat bekledikten sonra meyan kökleri lifleri tencerenin içinden sıkılarak alın.