  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mevzuat yayınlandı: Artık kamuda sakal serbest!
Gündem

Mevzuat yayınlandı: Artık kamuda sakal serbest!

Özellikle mütedeyyin memurları mağdur eden sakal bırakma yasağı kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:21:00 - 2022-07-29 11:22:09
Mevzuat yayınlandı: Artık kamuda sakal serbest!

Kamuda erkek memurların sakal bırakabilmesine izin veren Yönetmelik güncellemesi yayımlandı.

Danıştay 12. Dairesince verilen kararla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. ..” ibaresinin iptaline dair karar verilerek kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 20.04.2022 tarihli ve 2021/7000 esas, 2022/2247 karar nolu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi’ne işlendi.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85105&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5 adresinden erişilebilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5/b maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin iptal kararına Yönetmelik metninde yer verildi.

Artık resmen kamuda erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi.

Kaynak: adalet.gen.tr

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tamam da...

Bence doğru olmamış. Sakalı sadece mütedeyyin insanlar bırakmıyor. Yok Marks sakalı , yok ortodoks papazı sakalı , yok top sakal , yok uzun saç bunlar sadece kamuda değil , özel sektörde de olmaz. İşin ciddiyetine aykırıdır. Bu arada sakal sünnet olup , farz değildir. Mütedeyyin kişiler istiyorsa emekli olduktan sonra bırakırlar.

Musa

Bu nasıl bir faşizim ki sakal ile ugraşır anlamak zor Mühim olan temiz ve uygun olmasıdır. Zamanca polis ne camiye gelebter ne cumaya gelebilirdi korkuyorlardı kiracı polis idi Adam cumaya gitter için sivil kiyafet giyip 10 km ilerde camiye giderdi tanımasınlar diye!!!! Bugün üniforma ile polis Asker Aslan gibi camiye gelip Cumayı kılıyor.Tayyip Erdogan sayesinde!!!! Ha % 98 müslüman diyenlere gecmişte chp bu faşist kanunları cıkaran ve savunanlara lanet olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23