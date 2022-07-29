Mevzuat yayınlandı: Artık kamuda sakal serbest!

Kamuda erkek memurların sakal bırakabilmesine izin veren Yönetmelik güncellemesi yayımlandı.

Danıştay 12. Dairesince verilen kararla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. ..” ibaresinin iptaline dair karar verilerek kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 20.04.2022 tarihli ve 2021/7000 esas, 2022/2247 karar nolu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi’ne işlendi.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85105&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5 adresinden erişilebilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5/b maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin iptal kararına Yönetmelik metninde yer verildi.

Artık resmen kamuda erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi.

Kaynak: adalet.gen.tr