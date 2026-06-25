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Yerel Esnaftan çağrı: Allah için çıkıp gelin Bütün şehir Ömer ve Özge’yi merak ediyor
Yerel

Esnaftan çağrı: Allah için çıkıp gelin Bütün şehir Ömer ve Özge’yi merak ediyor

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Esnaftan çağrı: Allah için çıkıp gelin Bütün şehir Ömer ve Özge’yi merak ediyor

Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotlarla pazarda alışveriş yaptı. Olay kentte merak uyandırırken, parayı fark eden pazarcı esnafı İshak Kaya, "Özge ve Ömer beni izlerse, onları buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım" diye konuştu.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz semt pazarında yaşanan ilginç olay gündem oldu. Bir kişi pazarda alışveriş yaparken üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotları verdi.

Akşam tezgahını kapatıp günlük hasılatını sayarken paraların üzerindeki yazıyı gören pazarcı İshak Kaya, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Kaya, yazılı paraların yalnızca kendisine değil, pazardaki birçok esnafa da verildiğini fark etti.

Yaşadıklarını anlatan İshak Kaya, "Tezgah açtığımız pazarlarda şimdiye kadar 300 bin liraya kadar para dağıtıldı. Karpuz satıyoruz, yazılı para veriyorlar. Paraların üzerinde 'Ömer, Özge'yi seviyor' yazıyor. Yeter artık, Allah için Ömer ve Özge çıkıp gelin.

Yeter ki gelsinler, bütün malları ücretsiz vereceğim" ifadelerini kullandı.

Paraları ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "İlk defa böyle bir şey gördüm. Akşam sermayemi sayarken fark ettim. Gün içinde müşteri yoğunluğunda fark etmedim. Sadece bana değil, birçok pazarcı esnafına da bu paralardan vermişler" dedi.

Ömer ve Özge'ye seslenen İshak Kaya, çağrısını daha da ileri taşıyarak, "Özge ve Ömer beni izlerse, onları buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım" diye konuştu.

Mahfesığmaz semt pazarında başlayan ve kısa sürede esnaf arasında konuşulan "aşk mesajlı para" olayı, şimdi kentte merak konusu oldu. Pazarcılar, paraların sahipleri olan Ömer ve Özge'nin ortaya çıkmasını bekliyor.

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