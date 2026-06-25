Santa Harabeleri ziyaretçilerini büyülüyor! Sislerin arasından başka bir dünya çıktı

Uzun yıllar Doğu ve Karadeniz turlarında profesyonel turist rehberliği yaptıktan sonra emekli olan ve eşiyle birlikte karavanla Türkiye'yi gezen Ruhi Yıldırım da, Santa Harabeleri'ne ilk kez geldiğini belirterek, hayranlığını dile getirdi. Geçmişte Trabzon, Zigana, Kop ve Hamsiköy gibi pek çok turizm rotasında çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Santa muhteşem bir yer. Hava müsaade ederse daha da güzel gezeceğiz her tarafını. Coğrafya muhteşem, insanlar muhteşem. Biz Gümüşhane- Bayburt yolu üzerinden girdik, birçok vadi geçtik, birçok rampa çıktık, rampa indik. Yani insanlar bilsinler manzara seyretmek istiyorlarsa arabaları da uygunsa oradan gelsinler. Bizimki karavan olduğu için şahane manzaralar gördük ama karavan ağır olduğundan biraz zor oldu. Ama muhteşem manzaralar var, muhteşem vadiler, inişler, çıkışlar, sular. Bu kadar mı su olur, bu kadar mı bu bolluk? Bu coğrafya, bu güzellik. Buralarda bu insanlar yaşamışlar. Yayla köylerinden geçtik, hayvancılık yapıyorlar. Helal olsun o dağda, sislerin içinde. Hakikaten öyle güzel yerlerden geçtik, çok güzeldi. Hem kar hem o çiçekler var. Fransa'da 'rhododendron ponticum' diyorlar, o sarı orman gülleri Fransa'da acayip meşhurdur. Bulması da pek mümkün değil. Ben Fransız turistleri gezdirirken gördükleri zaman dururduk, resimlerini çekerlerdi. Yol boyunca koca otobüsü sırf resim çeksinler diye belki 50-100 kere durdurmuşuzdur. Çok hoş yerler. Ben İsviçre'ye de gittim. İsviçre buraların yanında solda sıfır kalır arkadaşlar. Buralar çok çok güzel yerler" dedi.