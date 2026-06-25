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Yerel Polis keklik gibi avladı: Dolandırıcılara film sahnesi gibi tuzak
Yerel

Polis keklik gibi avladı: Dolandırıcılara film sahnesi gibi tuzak

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Polis keklik gibi avladı: Dolandırıcılara film sahnesi gibi tuzak

Bursa’da internet üzerinden iş, burs ve kolay para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şebeke, polis operasyonuyla çökertildi. Alıcı gibi davranan ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2’si tutuklandı.

Bursa’da internet üzerinden iş, burs ve kolay para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şebeke, polis operasyonuyla çökertildi. Alıcı gibi davranan ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2’si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşların banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yapan organize bir şebekeyi tespit etti. Emniyete başvuran bir mağdur, internet üzerinden tanıştığı kişiler tarafından adına banka hesapları açıldığını, bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını ve bu nedenle hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek yardım istedi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin, internet ortamında ulaştıkları kişileri "iş imkanı", "burs desteği" ve "kolay kazanç" vaatleriyle ikna ettikleri, ardından banka hesapları ile mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen hesapların yasa dışı para transferlerinde ve farklı dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Şebeke üyeleriyle alıcı gibi iletişim kuran polisler, hesap kiralayacak şahsın yanında bulunan 'ikinci kişi' rolüne bürünerek randevu ayarladı. Bursa’dan İstanbul’a kadar uzanan takip sonucunda düzenlenen suçüstü operasyonunda H.İ., B.A., K.A. ve S.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da yakalandıktan sonra Bursa’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şebekenin yöneticileri oldukları değerlendirilen H.İ. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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