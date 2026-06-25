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Gündeme oturacak gelişme: İki ülke birleşiyor Şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor: Geleneksel lezzet bakır kazanlarda kaynatılıyor... Suya keçiboynuzu koyun! Kılıçdaroğlu İstanbul'da gövde gösterisi yapacaktı... Gürsel Tekin kötü haberi duyurdu Türkiye 45 dereceyi görürken, Avrupa neden 35 derece sıcaklığa dayanamıyor? Derin Miras Projesiyle Dünyanın en popüler sualtı parkı olacak Yüz Tanıma Sistemi'ne takılan hainler kıskıvrak yakalandı! 39 saniye arayla iki devasa deprem! Venezuela'dan ilk bilanço geldi Trump Venezuela ile ilgili kötü haberi duyurdu: Devasa boyutlarda
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Şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor: Geleneksel lezzet bakır kazanlarda kaynatılıyor... Suya keçiboynuzu koyun!

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Şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor: Geleneksel lezzet bakır kazanlarda kaynatılıyor... Suya keçiboynuzu koyun!

Geleneksel bir lezzet olarak bilinen keçiboynuzu usta ellerde bakır kazanlarda ağır ağır kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Hem lif oranıyla hem de doğal şifa kaynağı olarak biliniyor. Elazığ Kapalı Çarşı'da uzun yıllardır esnaflık yapan Gani Bakırcı, mevsim geçişlerinde yaşanan sağlık sorunlarına karşı alınabilecek önlemleri anlattı. İşte detaylar

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Foto - Şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor: Geleneksel lezzet bakır kazanlarda kaynatılıyor... Suya keçiboynuzu koyun!

Geleneksel lezzetiyle dikkat çeken pekmez, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Geleneksel lezzetler hakkında Elazığ Kapalı Çarşı'da uzun yıllardır esnaflık yapan Gani Bakırcı, mevsim geçişlerinde yaşanan sağlık sorunlarına karşı alınabilecek en doğal önlem olduğunu anlattı. Haberin detayları....

#2
Foto - Şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor: Geleneksel lezzet bakır kazanlarda kaynatılıyor... Suya keçiboynuzu koyun!

Keçiboynuzu da tam olarak gıda ve sağlık sanayisinin "bakırı" konumunda. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin özellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarını artırdığını belirten Bakırcı, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti. Mevsim geçişlerinde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Bakırcı, bitki çaylarının destekleyici olarak tüketilebileceğini söyledi. Bakırcı, "Havalar bir sıcak bir soğuk olduğu için insanlar sık sık rahatsızlanabiliyor. Bu dönemde papatya, zencefil ve kuşburnu çayları tüketilebilir. Bu çaylar solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olurken öksürük şikayetlerinin azalmasına da destek sağlayabiliyor" dedi.

#3
Foto - Şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor: Geleneksel lezzet bakır kazanlarda kaynatılıyor... Suya keçiboynuzu koyun!

Bakış Haber'e göre bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine değinen Bakırcı, doğal ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ederek, "Keçiboynuzu pekmezi, üzüm pekmezi, dut pekmezi ve tahin pekmezi vücut direncinin korunmasına yardımcı olabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde bu ürünlere ilgi artıyor" ifadelerini kullandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte polen kaynaklı alerjik rahatsızlıkların da arttığını belirten Bakırcı, "Polen alerjisi yaşayan vatandaşlar ısırgan otu çayı ve papatya çayı tüketebilir. Ancak kronik rahatsızlığı olanların veya düzenli ilaç kullananların uzman görüşü alması önemlidir" diye konuştu. Kapalı Çarşı esnafı, doğal ürünlere olan talebin özellikle mevsim geçişlerinde arttığını belirtirken, vatandaşlar ise bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla bitkisel ürünlere yöneldiklerini ifade etti. Çekirdeğindeki Gizli Servet: Keçiboynuzunun kendisi kadar, içindeki o sert çekirdekleri dünyayı peşinden koşturuyor. Keçiboynuzu çekirdeğinden elde edilen Locust Bean Gum (LBG) yani keçiboynuzu gamı; dondurmadan çocuk mamasına, krem peynirden tekstile kadar binlerce üründe doğal kıvam artırıcı olarak kullanılıyor. Dünyada bu kıvamı verebilen başka hiçbir doğal ürün yok!

#4
Foto - Şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor: Geleneksel lezzet bakır kazanlarda kaynatılıyor... Suya keçiboynuzu koyun!

Nefes Darlığından Kurtulmak İçin. Suya keçiboynuzu koyun! 6-7 tane keçiboynuzu bulmanız gerekir.Sudan geçirerek çeviriyoruz. Küçük küçük kıralım. Yarım litre suya kırılan keçiboynuzları atalım. Kısık ateşte 7-8 dakika kaynatıp soğumaya bekliyoruz. Soğuduktan sonra suyunu süzerek şişeye koyuyoruz. Her sabah kahvaltı arasında ve akşam yemekten önce düzenli içiyoruz. Çay bardağında içmek yeterlidir. 3 Gün Boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Öksürüğe iyi gelir kilo kaybını destekler prostat enfeksiyonlarını iyileştirir. Kemik erimesi cılızlık ve demir eksikliği gibi hastalıklarına iyi gelir.

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