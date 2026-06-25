Şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor: Geleneksel lezzet bakır kazanlarda kaynatılıyor... Suya keçiboynuzu koyun!

Bakış Haber'e göre bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine değinen Bakırcı, doğal ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ederek, "Keçiboynuzu pekmezi, üzüm pekmezi, dut pekmezi ve tahin pekmezi vücut direncinin korunmasına yardımcı olabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde bu ürünlere ilgi artıyor" ifadelerini kullandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte polen kaynaklı alerjik rahatsızlıkların da arttığını belirten Bakırcı, "Polen alerjisi yaşayan vatandaşlar ısırgan otu çayı ve papatya çayı tüketebilir. Ancak kronik rahatsızlığı olanların veya düzenli ilaç kullananların uzman görüşü alması önemlidir" diye konuştu. Kapalı Çarşı esnafı, doğal ürünlere olan talebin özellikle mevsim geçişlerinde arttığını belirtirken, vatandaşlar ise bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla bitkisel ürünlere yöneldiklerini ifade etti. Çekirdeğindeki Gizli Servet: Keçiboynuzunun kendisi kadar, içindeki o sert çekirdekleri dünyayı peşinden koşturuyor. Keçiboynuzu çekirdeğinden elde edilen Locust Bean Gum (LBG) yani keçiboynuzu gamı; dondurmadan çocuk mamasına, krem peynirden tekstile kadar binlerce üründe doğal kıvam artırıcı olarak kullanılıyor. Dünyada bu kıvamı verebilen başka hiçbir doğal ürün yok!