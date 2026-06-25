UEFA'dan Fenerbahçe'ye yaptırım! Dikkat çeken Mourinho ve Kerem Aktürkoğlu detayı

Avrupa futbolunun patronu UEFA’dan yüksek meblağlı para ve puan silme cezası bekleyen Fenerbahçe’nin korktuğu başına gelmedi. Türkiye gazetesinden Tahir Kum’un haberine göre, 24 Ocak 2026’da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan (CFCB) dört müfettiş ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte, sarı lacivertli kulübe gelerek iki gün boyunca incelemelerde bulunmuştu.

Jose Mourinho ve Diego Carlos’la yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığını belirleyen CFCB, Kerem Aktürkoğlu transferinde de talimatlara aykırı hareket tespit etti. Fenerbahçe’den yazılı savunma isteyen kurul, nihai kararını verdi ve sarı lacivertli kulübü 7,5 milyon Euro para cezasına çarptırırken, mali disiplin ihtarı verdi.

KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Kararın yarın Fenerbahçe Kulübü’ne tebliğ edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe daha önce UEFA’nın talebi üzerine Kerem’in sözleşmesini yeniden revize etmiş, oyuncunun 5 yılda alacağı ücret kalan dört yıla eşit olarak dağıtılmıştı. Şimdi mali disiplin ihtarı sebebiyle Fenerbahçe, UEFA ile 3-4 sezonluk uzlaşma yapmak zorunda. Uzlaşma metninde genelde şu maddeler bulunuyor: Futbolcu maaşları, teknik direktör maliyetleri, menajerlik ücretleri ve transfer zararının toplamı, kulübün toplam gelirinin yüzde 70’ini aşmama… Transferde sattığın kadar alabilirsin. Ve kadroyu 25’ten 21’e indirme.

DAHA ÖNCEKİ YAPTIRIMLAR

Kulüplerimiz, bugüne kadar UEFA’nın neredeyse bütün yaptırımlarıyla yüzleşti. Denk hesap şartını yerine getiremeyen Galatasaray (2016) ve Trabzonspor (2020), Avrupa’dan 1’er yıl menedildi. Avrupa kadrosundaki oyuncu sayıları 25’ten 21’e düşürüldü. Ayrıca “sattığın kadar al” kuralıyla transfer yapmak zorunda kaldı. Gelir-gider dengesini tutturamayan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor, milyon Euroyu bulan para cezalarıyla karşılaştı. Hatta, Beşiktaş ve Trabzonspor, geçen hafta yükümlülüklerden yeni kurtuldu.

7,5 MİLYON EURO NASIL TAHSİL EDİLECEK?

UEFA, bu tarz büyük cezaları tek kalemde kesmiyor. Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarından elde edeceği ayak bastı parası, yayın havuzu gelirleri ve maç başı primleri UEFA kasasında tutuluyor. Cezanın 2 milyon Euroluk kısmının sabit kalması, geriye kalan 5,5 milyon Euroluk bölümünün ise “ertelenmiş/şartlı” ceza olarak belirlenmesi bekleniyor. Eğer Fenerbahçe önümüzdeki 3-4 mali yıl boyunca UEFA’ya verdiği yapılandırma sözlerini tutturursa, bu şartlı kısım kulübün kasasında kalacak. Aksi takdirde o para da Avrupa gelirlerinden kesilecek. Kısaca; kulübün kasasından sıcak para çıkışı olmayacak.