Mevzilere sızmaya çalışan Ermenilere ağır darbe
Kardeş Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.
Kardeş Azerbaycan, mevzilere sızma yapmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ilerleyişi sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiği, Azerbaycan savunma hattına yaklaşmaya çalışan sabotaj gurubunun bulunduğu aracın nokta atışla imha edildiği duyuruldu.
Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.