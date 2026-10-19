Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği'nden (SAMFAD) Hüseyin Usta, 14 kişilik bir grupla Şavşat'a geldiklerini söyledi. Fotoğraf aracılığıyla kentlerin tanıtımına katkı sunduklarını ifade eden Usta, "Farklı yerlerde fotoğraf çekiyor, geleceğe bir kayıt bırakmak için yola çıkıyoruz. Bu sefer rotamız Şavşat oldu. On dört arkadaşımızla buranın sonbaharını görüntülüyoruz. Şavşat'ı o kadar sevdik ki kışını çekmek için de tekrar geleceğiz. Arkadaşlarımızın her biri fotoğrafın emekçisi. Amatör fotoğrafçılarız ama memleketimizi tanıtmayı görev biliyoruz. Şavşat'ı sevdik, yeniden gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu. SAFAD üyesi Yaşar Ali Dursun ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen fotoğrafçılarla ilçenin çeşitli noktalarında sonbahar çekimleri yaptıklarını belirterek, "Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Karadeniz kampı kapsamında burada toplandık. Türkiye'nin değişik illerinden gelen arkadaşlarımızla farklı yörelere geziler yapıyoruz. Şavşat'ın değişik noktalarında sonbahar çekimleri yapmak için buradayız. Şavşat'ı çok sevdik. Bu benim dördüncü gelişim. Daha da gelmeyi düşünüyoruz. İnşallah kışın da burada olacağız." ifadelerini kullandı.