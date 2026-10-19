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Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

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Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Artvin’in Şavşat ilçesi sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 100’ü aşkın fotoğrafçı ile içerik üreticileri, köylerden göllere uzanan rotalarda ortaya çıkan renk cümbüşünü görüntüledi.

#1
Foto - Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Şavşat Belediyesi'nin düzenlediği foto safari etkinliğinde ilçedeki renk cümbüşünü kayıt altına almak isteyen fotoğrafçılar, içerik üreticileri, sosyal medya fenomenleri ve gazeteciler bölgeye akın etti.

#2
Foto - Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Sarı ve turuncuya dönmeye başlayan ağaçlar, yeşilin hâkim olduğu doğada farklı renkleri bir araya getirdi. Köylerin çevresini saran ormanların oluşturduğu renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansırken, dronla kaydedilen görüntüler bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Görüntülerde, geniş çayırlar arasına yayılan ağaç kümeleri ve sonbahar renkleriyle bütünleşen köy evleri dikkat çekti. Yeşilden sarıya, turuncudan kahverengiye uzanan renk geçişleri muhteşem manzaralar oluşturdu. Bacalarından duman yükselen ahşap evler ve sisin arasından beliren tepeler de sonbahar manzarasını tamamladı.

#3
Foto - Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Şavşat Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen üç günlük programda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100'ün üzerinde fotoğrafçı ilçenin çeşitli noktalarında çekimler yaptı. Belediye tarafından ağırlanan gazeteciler ve sosyal medya içerik üreticilerinden oluşan ayrı bir grup da doğal güzellikleri görüntüleyerek bölge halkıyla röportajlar gerçekleştirdi. Çekim rotalarında Yavuzköy, Kocabey, Meşeli, Bazgiret, Mısırlı ve Pınarlı köylerinin yanı sıra Papart Vadisi, Aşağı Koyunlu Balık Gölü, Yukarı Koyunlu Rutav Gölü ve Karagöl yer aldı. Katılımcılar, köy yollarından göl kıyılarına uzanan güzergâhlarda sonbaharın farklı tonlarını görüntüledi.

#4
Foto - Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, ilçenin doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şavşat'ın dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirten Aydın, "Şavşat; gölleri, şelaleleri, ormanları, yaylaları ve çayırlarıyla muazzam manzaralara sahip, doğası bozulmamış bir ilçedir. Baharı güzel, yazı güzel, kışı güzel ama sonbaharı başka güzeldir. Türkiye'de artık herkes sonbaharın başkentinin Şavşat olduğunu söylüyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile yaptığımız ortak program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 100'ün üzerinde fotoğrafçı ilçemize geldi. Üç gün boyunca çekimler gerçekleştirdiler. Gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 10-15 kişilik başka bir grup da ilçemizde çekimler yapıyor, doğal güzelliklerimizi görüntülüyor ve insanlarımızla röportajlar gerçekleştiriyor. Şavşat Belediyesi olarak ilçemizin tanıtımına bundan sonra da devam edeceğiz. Şavşat'ı gelecekte güzel günler bekliyor. Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız Şavşat'a gelin." ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Bölgede işletmecilik yapan Cihat Küçükaltun da sonbahar renklerini görüntülemek isteyen ziyaretçilere eşlik ettiklerini belirterek fotoğraf tutkunlarını ilçeye davet etti. Ziyaretçilere yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Küçükaltun, "Sonbaharın renklerini görmek ve fotoğraf çekmek isteyen insanlar buraya geliyor. Biz de onlarla birlikte geziyor, elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Fotoğraf tutkunlarını, bu renklere gönül veren insanları buraya bekliyoruz. Bazı güzergâhlarda yol sorunlarımız olsa da misafirlerimizin bu güzellikleri görmesi için çaba gösteriyoruz. Sonbaharın başkentine gelin, burayı görün. Şavşat'ın bu güzelliklerini görmeden Karadeniz'i, Anadolu'yu gezdik demeyin." dedi.

#6
Foto - Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği'nden (SAMFAD) Hüseyin Usta, 14 kişilik bir grupla Şavşat'a geldiklerini söyledi. Fotoğraf aracılığıyla kentlerin tanıtımına katkı sunduklarını ifade eden Usta, "Farklı yerlerde fotoğraf çekiyor, geleceğe bir kayıt bırakmak için yola çıkıyoruz. Bu sefer rotamız Şavşat oldu. On dört arkadaşımızla buranın sonbaharını görüntülüyoruz. Şavşat'ı o kadar sevdik ki kışını çekmek için de tekrar geleceğiz. Arkadaşlarımızın her biri fotoğrafın emekçisi. Amatör fotoğrafçılarız ama memleketimizi tanıtmayı görev biliyoruz. Şavşat'ı sevdik, yeniden gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu. SAFAD üyesi Yaşar Ali Dursun ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen fotoğrafçılarla ilçenin çeşitli noktalarında sonbahar çekimleri yaptıklarını belirterek, "Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Karadeniz kampı kapsamında burada toplandık. Türkiye'nin değişik illerinden gelen arkadaşlarımızla farklı yörelere geziler yapıyoruz. Şavşat'ın değişik noktalarında sonbahar çekimleri yapmak için buradayız. Şavşat'ı çok sevdik. Bu benim dördüncü gelişim. Daha da gelmeyi düşünüyoruz. İnşallah kışın da burada olacağız." ifadelerini kullandı.

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