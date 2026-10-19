Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, ilçenin doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şavşat'ın dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirten Aydın, "Şavşat; gölleri, şelaleleri, ormanları, yaylaları ve çayırlarıyla muazzam manzaralara sahip, doğası bozulmamış bir ilçedir. Baharı güzel, yazı güzel, kışı güzel ama sonbaharı başka güzeldir. Türkiye'de artık herkes sonbaharın başkentinin Şavşat olduğunu söylüyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile yaptığımız ortak program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 100'ün üzerinde fotoğrafçı ilçemize geldi. Üç gün boyunca çekimler gerçekleştirdiler. Gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 10-15 kişilik başka bir grup da ilçemizde çekimler yapıyor, doğal güzelliklerimizi görüntülüyor ve insanlarımızla röportajlar gerçekleştiriyor. Şavşat Belediyesi olarak ilçemizin tanıtımına bundan sonra da devam edeceğiz. Şavşat'ı gelecekte güzel günler bekliyor. Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız Şavşat'a gelin." ifadelerine yer verdi.