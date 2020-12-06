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Ekonomi Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı arıları etkiledi
Ekonomi

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı arıları etkiledi

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: - "En kısa zamanda havalar soğumaz ve istenilen ortam oluşmazsa stres nedeniyle ciddi arı kayıpları yaşanabilir"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:29:21 -
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı arıları etkiledi

GİRESUN (AA) - Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, "En kısa zamanda havalar soğumaz ve istenilen ortam oluşmazsa stres nedeniyle ciddi arı kayıpları yaşanabilir." dedi.

Elevli, AA muhabirine, sıcak geçen ekim ve kasım aylarının ardından aralık ayının ilk haftasında da kış şartlarının etkili olmadığını belirtti.

Kasım ayında arı kolonilerinin kış uykusuna yatması gerektiğini ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle bunun gerçekleşemediğini kaydeden Elevli, şöyle devam etti:

"Şu anda arılar strese girmiş durumdalar. Bu da arının ömrünün kısalmasına neden olmakta. Sıcaklıklar bu şekilde devam ederse yetiştiricilerimizin yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kış şartlarının oluşmasını beklemek durumundayız. En kısa zamanda havalar soğumaz ve istenilen ortam oluşmazsa stres nedeniyle ciddi arı kayıpları yaşanabilir."

Elevli, Kovid-19 salgını nedeniyle insanların bağışıklık sistemini güçlendirmeleri için bal, polen, arı sütü ve propolis gibi ürünlere ciddi ilgi gösterdiğine değindi.

Bu yıl arı yetiştiricilerinin satışlardan çok memnun olduğunu dile getiren Elevli, 2021'de rekoltede artış sağlanması için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.


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