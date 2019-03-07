0553 313 94 23

Mevsim geçişlerinde alerjilere dikkat

Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji görülebildiğini söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:25
Mevsim geçişlerinde alerjilere dikkat

Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji görülebildiğini söyledi.

 

Uzun süre bilgisayar kullanımının da göz kuruluğunu artıran önemli etkenler arasında yer aldığını hatırlatan Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, "Göz kuruluğundan kaynaklanan; batma, yanma, yorgunluk, aniden sulanma gibi şikayetlerle başvuran hastalar için; suni gözyaşı, gözyaşı ritmini artırıcı damlalar ve gözyaşı kanallarına tıkaç koyma yöntemlerinden oluşan bir tedavi uyguluyoruz" dedi.

 

Göz kuruluğunun yalnızca mevsimsel olarak ortaya çıkmadığını hatırlatan Kahraman, "Vücut kaynaklı etkenlerin yanı sıra; romatizmal hastalıklar, tiroid bazlı ilaçlar ve gençlerin kullandığı bazı sivilce ilaçları da kuruluk seviyesini artırabiliyor" diye konuştu.

 

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen alerjik konjonktiviti, polen, güneş ışığı, ev tozları ve evcil hayvanlar gibi unsurların tetiklediğini kaydeden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, bu rahatsızlık için de antihistaminik ve kortizon içeren damla tedavisi uygulandığı bilgisini verdi.

 

Gözleri su ve elleri de sabunlu suyla yıkamanın alerjinin getirdiği etkileri azalttığına dikkat çeken Kahraman, gözleri kaşıma ve ovuşturmanın göz sağlığı açısından doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Goalball’ın melekleri Erzurum’da
    1. Goalball’ın melekleri Erzurum’da
    2. Başkentte iki belediye otobüsü..
    3. Bakan Turhan: Akıllı ulaşım,..
    4. Başkan Toltar veda etti
    5. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok..
    6. 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara..
    7. D-100 Karayolu sebze bahçesine döndü
    8. İmam, doktor, öğretmen ve psikolog..
    9. Avrupa borsaları
    10. Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu..
    11. GRAFİKLİ - PSG'nin Avrupa'da yüzü..
    12. Satranççı kız kardeşlerin birincilik..
    13. Beşiktaş'tan Mehmet Özdilek bombası!
    14. Adana’da rüzgar ağaçları, direkleri..
    15. Sivas’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
    16. 4 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon..
    17. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    18. Elazığ’da tefeci operasyonu: 12..
    19. Milletvekili Esin Kara, Cumhur..
    20. 2.5 milyon ilave istihdam için iş..
    21. SAÜ’de karma sergi sanatseverlere..
    22. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı..
    23. Adıyaman Belediyespor, 1955 Batman..
    24. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    25. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    26. Oğlunun öldüğü caddeye bakamıyor,..
    27. Elektrik akımına kapılan bir kişi..
    28. Bodrum Belediye Başkanı gözyaşlarına..
    29. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    30. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak