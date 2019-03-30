Mevlüt Uysal, oyunu Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi'nde kullanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal; 31 Mart Yerel Seçimleri’nde oyunu, Büyükçekmece Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi’nde kullanacak.

Yerel yönetimlerde 5 yıl boyunca hizmet edecek kadroların belirleneceği 31 Mart Yerel Seçimleri için Türkiye yarın sandık başına gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, oyunu Büyükçekmece Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi’nde kullanacak. Yarın saat 10.00’da sandık başına gidecek olan Uysal, 1055 numaralı sandıkta oy kullanacak.

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