Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tahıl açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Truss, "Tahıl kriziyle ilgili net bir tutumumuz var. En geç önümüzdeki ay çözülmesi gerektiğini yoksa yıkıcı sonuçları olacağını biliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ise konuşmasında, "İstanbul'da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak" açıklamasını yaptı.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusuna yönelik olarak, "Herkesin güvenlik endişeleri ele alınmalı, sadece üyelik başvurusu yapanların değil" diyerek Türkiye'nin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.