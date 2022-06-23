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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tahıl açıklaması
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tahıl açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna’da tahıl koridoruna yönelik olarak Truss, krizin en geç önümüzdeki ay çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Çavuşoğlu ise, "İstanbul'da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:19:00 - 2022-06-23 11:28:38
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tahıl açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Truss, "Tahıl kriziyle ilgili net bir tutumumuz var. En geç önümüzdeki ay çözülmesi gerektiğini yoksa yıkıcı sonuçları olacağını biliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ise konuşmasında, "İstanbul'da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak" açıklamasını yaptı.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusuna yönelik olarak, "Herkesin güvenlik endişeleri ele alınmalı, sadece üyelik başvurusu yapanların değil" diyerek Türkiye'nin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

ali

cavusum emredersiniz kitlik yolda geliyor dikkatli olun.
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