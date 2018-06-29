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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Orada soruları yanıtladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konsolosluk çağrı  merkezini gezerek, telefonları yanıtladı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:14
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Orada soruları yanıtladı

Vatandaşların konsolosluk işlemleriyle ilgili konularda telefonla  yaptığı başvuruları karşılamak amacıyla kurulan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk  Çağrı Merkezini ziyaret eden Çavuşoğlu, vatandaşlardan ve yabancılardan gelen  telefonlara cevap verdi.

Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni gezerek, merkezin  çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra  Almanya'nın Münih kentinden çağrı merkezini arayan bir vatandaş ile sohbet etti.

Türk vatandaşına Konsolosluk Çağrı Merkezi'nden memnun olup olmadığını  soran Çavuşoğlu, burada çalışan görevlilerin kendisine yardımcı olacağını belirtti. Çavuşoğlu, daha sonra vatandaşın ailesine selamlarını iletti.

Çavuşoğlu ayrıca İngiltere'den eşi için vize talebinde bulunan  Pakistan uyruklu bir kadınla telefonda görüştü ve kadına merkezin verdiği  hizmetten memnun olup olmadığını sordu. Bakan Çavuşoğlu, elektronik vize sitesinde sorun yaşayan kadına çağrı  merkezinde çalışanların yardımcı olacağını söyledi.

Eşiyle turistik amaçlı Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen Pakistanlı  kadına, İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kadına memleketi  Antalya'yı da ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.

ÇAĞRI MERKEZİNE DÜNYANIN HER YERİNDEN ULAŞILABİLİYOR

Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, askerlik, pasaport,  nüfus, evlenme, vatandaşlık, noterlik gibi konsolosluk işlemlerinin yanı sıra  gümrük, vize, seyahat uyarıları, emeklilik ve e-Konsolosluk'un kullanımı gibi çok  çeşitli konularda yönelttikleri sorulara cevap alabiliyor.

Türkçenin yanı sıra beş ayrı yabancı dilde (İngilizce, Almanca,  Fransızca, İtalyanca ve Flamanca) bilgi sunan çağrı merkezi, dünyanın dört bir  yanına 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları karşılaştığı her sıkıntıya Dışişleri  Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde çare bulabiliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:14
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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