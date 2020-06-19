Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Kalıcı barış için İtalya ile çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Ortak Basın Toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemizde ikinci defa ağırlamanın gururunu yaşıyorum. İtalya ile ikili ilişkilerimizi nasıl daha güçlendireceğimizi dostum Luigi ile uzun uzun konuştuk. Önümüzdeki süreçte özellikle düzenlememiz gereken önemli toplantılar var. Hükümetlerarası zirveyi ertelemiştik, bunu gerçekleştireceğiz.

İtalya ile ortak ekonomi ve ticaret komisyonumuz var. Ruhsar hanım önümüzdeki günlerde videokonferans ile gerçekleştirilmesi kararını verdik. Ticaret hacmimize baktığımız zaman yaklaşık 20 milyar avro.

AB içinde en büyük desteği İtalya’dan gördük. Bugün bunları da konuştuk. Türkiye – AB ilişkilerindeki var olan zorlukları ele aldık ki birlikte adım atalım. Bölgesel konuları da konuştuk. İtalya ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren konular var. Örneğin Libya. Libya ziyaretinde yaptığımız çalışmaları anlattım.

Burada İtalya’nın oynadığı kritik rolün farkındayız ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadı. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter’in yanında olmadı. Bundan sonra bu çabaları İtalya ile birlikte sürdürmek istiyoruz.

Şu anda Türkiye’yi dışlama çabalarının neticesi olarak bir işbirliği yok. Biz de kendi haklarımızı korumak için adımlar atmak zorunda kaldık. Kıbrıs Türk halklarını korumak da bizim yükümlülüğümüzde. Bu konuda herkesle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu, başta Yunanistan başta olmak üzere söyledik.

İtalya her zaman dengeli, adaletli ve objektif davranan, arabuluculuk yapan bir ülkedir.

İtalya ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayı da bölgemiz için önemli buluyoruz. Demek ki diyalogla meseleler çözülebiliyor. Ayrıca dışlama ya da diğerlerinin haklarını yok sayma, bizim hakkımızı yok sayma yerine yine paylaşılabiliyor.

Yunanistan’ın aynı anlayışla bize de yaklaşmasını tabi ki isteriz. Bu konularda önümüzdeki süreçte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.