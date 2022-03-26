Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net S-400 açıklaması
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli ifadeler kullandı.
Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
(Rusya-Ukrayna savaşı) Kan dökümüne bir son vermemiz lazım.
S-400 açıklaması
(S-400'ler Ukrayna'ya verilsin talebi) Böyle bir şey söz konusu değil, S-400'ler bizim.
Rus oligarklar Türkiye'ye gelir mi?
(ABD ve AB'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarkların durumu) Yasal olan her şeye Türkiye'de izin verilir