  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net S-400 açıklaması
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net S-400 açıklaması

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 17:33:00 -
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net S-400 açıklaması

Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

(Rusya-Ukrayna savaşı) Kan dökümüne bir son vermemiz lazım.

S-400 açıklaması

(S-400'ler Ukrayna'ya verilsin talebi) Böyle bir şey söz konusu değil, S-400'ler bizim.

Rus oligarklar Türkiye'ye gelir mi?

(ABD ve AB'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarkların durumu) Yasal olan her şeye Türkiye'de izin verilir

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay